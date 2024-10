¿William Levy tiene nueva novia italiana de 21 años? -FOTO

Hace unas semanas se decía que William Levy se había reconciliado con Elizabeth Gutiérrez, pero parece que no. Ya que afirman que el actor cubano había dado vuelta a la página ya que tiene una nueva novia italiana de 21 años.

Se dice que el actor de 44 años mantiene una relación con una joven 23 años menor que él, según el periodista Alex Rodríguez, del programa ¡Siéntese quién pueda!. “Es una joven rubia de solo 21 años”, detalló Rodríguez.

Levy estaría viviendo un romance con nada más y nada menos que con la actriz y modelo italiana Cristina Cori, con quien William Levy compartió pantalla en la película Tradita.

William Levy encuentra el amor con la joven actriz Cristina Cori pic.twitter.com/2jJnYt1TmR — EspectaculosMX (@EspectaculosMX) October 9, 2024



Pero la prueba más grande para este romance será la distancia. Ya que la joven regreso a su tierra natal. “Ayer esta chica ya regresó para Italia y ahora el tema aquí está en saber cuándo se volverán a ver”, añadió el periodista en el programa de Univision.

Según Rodríguez, Cristina Cori viajó a Tenerife, locación en la que William se encuentra grabando otra serie, con la intención de “seguir conociéndose”.

Rodríguez también dejo claro que William Levy y Elizabeth Gutiérrez no se han reconciliado. “William y Elizabeth no están juntos y parece que no hay vuelta atrás”.

Cabe mencionar que hace unos días los medios habían reportado que Levy estaba con la actriz Raffaella DiCaprio, pero el Rodríguez asegura que los medios italianos la habían confundido y en realidad era Cristina, pues ambas comparten características físicas similares.

¿Quién es Cristina Cori?

Cristina Cori es una actriz y modelo italiana de 21 años. En 2019 se convirtió en Miss Campania, en 2021 obtuvo el primer lugar en Il bellissimo e la bellissima d’Italia, mientras que en 2022 se coronó como Miss Costa Amalfitana.

Hasta ahora ninguno de los dos -William Levy o Cristina Cori- ha confirmado su romance.