William Levy y Elizabeth Gutiérrez finalizan su matrimonio ¿Qué pasó?

La historia de amor entre los guapísimos William Levy y Elizabeth Gutiérrez llegó a su final después de estar por 20 años juntos, y haber traído al mundo a sus dos hijos, Christopher y Kailey.

Esta pareja con un idilio como de telenovela no resistió más, y tras varios meses de rumores sobre sus conflictos familiares finalmente anunció que se separaban. Elizabeth Gutiérrez declaró ante los medios de comunicación que intentoó arreglar todas las diferencias con William Levy y continuar unidos, pero que todos sus esfuerzos fueron fallidos y lo mejor era poner punto final a la relación.

“Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento pienso que es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor”, dijo la actriz, en declaraciones citadas por El Tiempo.

La mexicana dijo que recientemente se mudó a un apartamento junto a su hija Kailey, mientras que Cristopher se había quedado con su papa en la casa familiar.

“Siempre aposté por mi relación. Amé a William, creo que no es un secreto, que fue el amor de mi vida (…) Todo el mundo apostaba por nuestra familia. Mis decisiones son solas. Yo las tomo, yo sé cuándo y por eso creo que tal vez me ven en paz, feliz, porque sé que no pude dar más, di todo. Creo que una relación está basada en amor y respeto. Y cuando una de las dos fallas, entonces ahí es que estamos mal”.

¿William Levy amenazó con arma a Elizabeth Gutiérrez?

En los últimos días salió a la luz pública una serie de detalles que dejaron al actor cubano muy mal parado. Cuatro reportes policiales se dieron a conocer sobre una acusación instaurada por Elizabeth, afirmando actos violentos de su pareja dentro del hogar.

Elizabeth acusó a Levy de amenazarla con arma de fuego, aparentemente en un estado de celos, en el que afirmaba que ella estaba sosteniendo una relación con otro hombre, según informó Pulzo.

Estos hechos sucedieron el pasado 20 de enero, cuando William Levy dijo que un hombre estaba al interior de su casa, pero cuando la policía llegó y registró hasta las cámaras de seguridad, no hubo evidencia de lo dicho por Levy.

Al respecto William se refirió recientemente, publicando en sus redes lo siguiente:

“Tengo muchas cosas que decir. Tengo mi versión de la historia. Pero yo nunca haría algo que deje a la madre de mis hijos mal. Yo siempre he priorizado la salud mental de mis hijos y así seguirá siendo. Es más, ellos saben quién soy y la verdad de todo. Seguiré tranquilo dedicado a mis hijos y mi carrera. Love you all (Los amo a todos)!!”.

¿Samadhi Zendejas bajo la mira de Elizabeth Gutiérrez?

De acuerdo con un reporte del show ‘La mesa caliente’ del pasado 11 de abril, la ahora expareja de William Levy tendría a Samadhi Zendejas supuestamente bajo la mira tras ser relacionada sentimentalmente con el cubano desde mayo de 2023.

“Confirmanos que Elizabeth está investigando también si la actriz Samadhi Zendejas, con el que se la vinculado a William, está embarazada en estos momentos”, se aseguró al aire.

Verónica Bastos, una de las presentadoras, dijo que se dio “a la tarea de investigar” sobre el supuesto estado de gestación de la actriz mexicana. “Por supuesto me dicen que esto no es verdad, que Samadhi no está embarazada de William Levy”, alegó la comunicadora, según Univision.

