¿Will Smith está internado en una clínica de salud mental?

La frase “Will Smith mental hospital” fue tendencia en Google el 9 de abril de 2022. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo?, ¿está Will Smith en un hospital psiquiátrico?

La historia no está verificada. Heavy.com lo ha rastreado hasta un reclamo completamente sin fuente en The Sun, que es un tabloide británico.

Lo que sí está verificado es que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas prohibió a Smith asistir a los Premios de la Academia u otros eventos de la Academia durante 10 años porque abofeteó a Chris Rock en el escenario de los Óscar 2022.

“La Junta ha decidido, por un período de 10 años a partir del 8 de abril de 2022, que al Sr. Smith no se le permitirá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia”, dijeron el presidente de La Academia, David Rubin y la directora ejecutiva Dawn Hudson en un comunicado el viernes 8 de abril de 2022 a CNN.

Esto es lo que necesitas saber:

La historia del hospital psiquiátrico fue recogida por otros sitios como Black Sports Online, pero se remontan a la historia en The Sun. Ningún medio creíble ha informado esta historia como un hecho.

Algunas de las historias atribuyeron las afirmaciones a The Sun, pero ni siquiera vincularon al artículo subyacente. Puedes encontrar la historia original haciendo click aquí. Se publicó el 2 de abril de 2022.

El titular de The Sun dice: “Will Smith se esconderá en un lujoso retiro de celebridades mientras Chris Rock pone cara de valiente después de la bofetada de los Óscar”.

La historia no contiene fuentes nombradas sobre la pregunta y nunca usa la frase “hospital psiquiátrico”. En su lugar, cita a un “Hollywood Insider” anónimo que dice: “El impacto de la reacción ha golpeado duramente a Will, por lo que recibirá ayuda para lidiar con el estrés. Esta es sin duda la batalla de su carrera. Será un retiro de alto nivel utilizado por los ricos y famosos y él hará un gran examen de conciencia y descubrirá cómo puede seguir adelante”.

Sin más verificación, la historia del hospital psiquiátrico de Will Smith debe tomarse con pinzas y no considerarse un hecho verificado.

Will Smith no ha hecho ninguna declaración oficial confirmando o negando la historia de que está en un hospital psiquiátrico. Su publicación de Instagram más reciente se produjo una semana antes de esa historia, y dice:

La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente.

Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad.

También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo”, se lee en el comunicado. “Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje magnífico para todos nosotros.

Soy un trabajo en progreso. Atentamente, Will.