¿Qué dijo Will Smith del golpe que le dio a Chris Rock en los Oscars?

Will Smith habló por primera vez del golpe que le dio a Chris Rock en el escenario en la 94ª edición de los Premios de la Academia. El ganador del Óscar compartió una declaración en una publicación de Instagram durante el 28 de marzo de 2022.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”, escribió el actor de ‘King Richard’.

Él continuó mencionando: “Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”.

“También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo”, se lee en el comunicado. “Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje magnífico para todos nosotros”.

“Soy un trabajo en progreso”, finalizó su declaración antes de firmar, “Atentamente, Will”.

En el momento más comentado de la noche, Rock bromeó diciendo que la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith, aparecería en una secuela de la película de 1997 “G.I. Jane”. El comentario aparentemente hacía referencia a la calvicie de la actriz, ya que el personaje principal de la película se afeita la cabeza.

Pinkett Smith reveló previamente que experimentó pérdida de cabello como resultado de la alopecia.

A pesar de que el momento fue muteado en televisión nacional en los Estados Unidos, las transmisiones extranjeras transmitieron el momento sin editar. Un clip del momento fue compartido en Instagram por Amanda Hirsch, la presentadora del podcast “Not Skinny But Not Fat”.

“Wow, Will Smith acaba de golpearme”, dijo Rock mientras Smith se alejaba. Continuó agregando: “Vaya amigo, era un G.I. Broma de Jane.

Smith respondió repetidamente: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”.

“Voy a hacerlo, está bien”, agregó Rock. “Está bien, esa fue la mejor noche en la historia de la televisión. Así que estamos aquí para dar un documental”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.