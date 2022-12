Walmart y Target en Navidad y Nochebuena 2022: ¿Estarán abiertos?

¡Feliz Navidad 2022! Mientras piensa en lo que necesita para la víspera de Navidad y el día de Navidad de este año, es posible que deba hacer algunas compras de última hora, ya sea para una gran comida o para regalos y complementos ¿Cuáles son los horarios de Walmart y Target para la víspera de Navidad y el día de Navidad? Siga leyendo para obtener más información.

Las tiendas Walmart cierran antes de Nochebuena y cierran el Día de Navidad

De acuerdo con USA Today todas las tiendas de Walmart cerrarán temprano en la víspera de Navidad, específicamente a las 6:00 PM, Hora local, y, permanecerán cerradas durante el Día de Navidad.

El día después de Navidad, el 26 de diciembre, las tiendas reabrirán y operarán en su horario habitual, desde las 6:00 a.m.

Las tiendas Target cierran antes de Nochebuena y cierran el Día de Navidad

De acuerdo con el portal HITC, el 24 de diciembre de 2022, la mayoría de las tiendas Target cerrarán temprano, específicamente a las 8:00 PM, Hora local. Además, de acuerdo con a href=”https://www.usatoday.com/story/money/reviewed/2022/12/22/christmas-day-walmart-target-home-depot-cvs-hours/10943993002/” target=”_blank”>USA Today, las tiendas permanecerán cerradas el Día de Navidad. El día después de Navidad, el 26 de diciembre, las tiendas reabrirán y operarán en su horario habitual.

Pero es mejor confirmar los horarios de tu tienda cercana aquí.

Entonces, ¿a dónde puede ir para comprar alimentos con Walmart y Target cerrados el Día de Navidad? A continuación, encontrará una lista de las tiendas de comestibles que se espera que estén abiertas. Pero tenga en cuenta que las opciones pueden cambiar según las decisiones que tomen los representantes de los establecimientos de manera individual, así que llame a la ubicación más cercana antes de manejar hasta allí. Las tiendas que se espera que tengan al menos algunas ubicaciones en su cadena abiertas en Navidad incluyen: Albertsons, CVS, 7Eleven, Safeway, Wawa, Rite-Aid, Giant, Speedway, Cumberland Farms, Circle K, Sheetz, Walgreens, algunos Starbucks y más.

¿Qué tiendas están cerradas el domingo 25 de diciembre de 2022?

• ALDI

• Bass Pro Shops

• Bath & Body Works

• Bed Bath & Beyond

• Best Buy

• Big Lots

• Costco

• Dicks Sporting Goods

• Family Dollar

• Fareway

• Five Below

• H&M

• Hobby Lobby

• Home Depot

• Hy-Vee

• Kohl’s

• Lowe’s

• Marshalls

• Michaels

• Nordstrom and Nordstrom Rack

• Office Depot/Office Max

• Old Navy

• Petco

• PetSmart

• REI

• Ross

• Sam’s Club

• Stables

• Target

• T.J. Maxx

• Ulta Beauty

• Walmart

• World Market

• Whole Foods

¿Qué tiendas están abiertas el domingo 25 de diciembre de 2022?

• Casey’s

• CVS

• Dunkin’

• Kum & Go

• McDonald’s

• Starbucks

• Walgreens

