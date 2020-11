Viernes 13: un día de ‘mala suerte’

Ya está aquí. El famoso y temido viernes 13 ha llegado, un día que para muchos es bastante normal, pero para los supersticiosos, una fecha en el calendario que significa miedo y peligro. Esta es una fecha que se ha vuelto bastante popular no solo en Estados Unidos, sino, en América Latina.

El viernes 13, es un día en donde las personas tratan de evitar a toda costa realizar actividades la vida cotidiana para evitar la ‘mala suerte’, uno de ellas, es tratar de no cruzarse con un gato negro, no dejar caer sal o romper algún espejo, evitar pasar debajo de una escalera, y abrir una sombrilla dentro de algún lugar.

¿Cuál es la historia del viernes 13

Hay muchas teorías al respecto de este día y varias son las fechas a lo largo de la historia que han puesto este día como ‘maldito’, como para saber cuándo nació exactamente esta extraña superstición. Una de ellas, ocurrió el viernes 13 de octubre de 1307 cuando el rey Felipe IV ordenó capturar y quemar a los caballeros de la Orden del Temple que eran acusados de herejía y sodomía.

Otros le atribuyen esta fecha a la Última Cena, en donde estaban los doce apóstoles y Jesús, en donde el décimo tercero sería Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús.

Otro acontecimiento data de 1880, fecha de la formación ‘El club de los Trece’, que se fundó en Nueva York para practicar costumbres en torno al número 13. Y así, varias historias en torno a este día.

El libro de Thomas Lawson, “Friday, the Thirteenth” (viernes Trece), que trata sobre un corredor de bolsa que elige este día para hacer colapsar deliberadamente el mercado de valores. Un año después, en 1908, The New York Times fue en uno de los primeros medios de comunicación en reconocer las supersticiones del viernes 13.

Por ello, varias industrias cinematográficas se han inspirado para la realización de películas de horror, como la franquicia Viernes 13, que hasta la fecha tiene doce películas slasher.

¿Por qué el día viernes?

Todo se asocia a la religión y cultura. Algunos creyentes católicos y cristianos, afirman que el viernes es de mala suerte porque fue el día de la semana en que Jesús fue crucificado. También está el del día que Eva mordió la manzana, el cual se deriva a un viernes.

¿Cómo evitar la mala suerte?

Excelente viernes twiterlandia y recuerden ….. Viernes 13 …. ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes, ni gallina eches, ni cochino mates !!! pic.twitter.com/0Itg2gY5Xc — O-Diosa 🌟🌟🌟🍀🍀🍀 (@O_Diosa78) November 13, 2020

• No hagas actividades importantes este día. Iniciar negocios, firmar acuerdos, incluso volar en avión o hacer viajes largos en carro.

• Aléjate de los gatos negros.

• No te mires en espejos rotos, ya que dicen que trae consigo siete años de mala fortuna.

• Evita pasar por debajo de las escaleras.

¿Cómo revertir la ‘mala suerte’?

• Tocar madera anula las cosas malas.

• Lanza una pizca de sal encima del hombro izquierdo.

• Tira un poco de agua por una ventana.

Cuando el viernes 13 y el 2020 se encuentran #viernes13 pic.twitter.com/G755T7Ngp9 — PuppetMKT (@PuppetMarketero) November 13, 2020

