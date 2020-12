[VIDEO] Un hombre desnudo disfrazado de panda patina en medio de la autopista

Nunca habíamos visto este antes. Un hombre desnudo fue capturado en un video patinando con un palo de golf disfrazado de panda en una autopista de Columbus, Ohio. Sí, lo leíste bien.

El video se publicó por primera vez en Facebook, donde rápidamente acumuló miles de compartidos. Lexi Bae, quien publicó el video el 16 de diciembre, escribió: “Solo en Columbus, hermano, lo juro”. Puedes ver el video a continuación, pero ten en cuenta que el hombre está desnudo, aunque no puedes ver mucho porque está bastante lejos.

Esto es lo que necesita saber:

This is in Columbus, Ohio. Someone posted this on Facebook. Covid has people going crazy 😫😱😢 pic.twitter.com/SmFLo6Z8Ec

— Mekka Don (@MekkaDonMusic) December 16, 2020