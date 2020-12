[VIDEO] La memorable actuación que hizo llorar a todo el jurado de The Voice

Kelly Clarkson llegó a la final de temporada de The Voice de NBC con una concursante. Desz eligió su canción original, titulada “Holy Ground”, y la interpretó durante la final, haciendo llorar a Kelly Clarkson.

Desz es una joven de 30 años originario de Houston, Texas, que ahora vive en Los Ángeles, California. Según su biografía, creció en una familia de músicos y su madre murió cuando ella tenía solo 11 años. Actuó por primera vez en el funeral de su madre.

Ella ha sido la favorita en Team Kelly desde el principio del concurso, por lo que no sorprende que haya llegado a la final. Sin embargo, puede haber sorprendido a algunos fans después de que Clarkson comenzara a llorar tras la actuación de Desz.

Mira la actuación que hizo llorar a Clarkson

Al hablar con Carson Daly y Kelly Clarkson sobre por qué eligió la canción que hizo para su actuación, “Holy Ground”, explicó su razonamiento para esa elección.

“La canción, cuando la escuché, 25 segundos después, estaba llorando”, compartió Desz. “Con el lugar en el que estamos en el mundo, y lo que sea que esté pasando, todos buscan algún tipo de cordura. Es hora de traer una canción que traerá curación al mundo”.

Sin duda, hubo mucha emoción en su actuación, ya que los entrenadores rompieron a llorar. Desz también se emocionó visiblemente después de su actuación.

“¡No nos falles, América!”, dijo Clarkson antes de que comenzara la actuación.

Clarkson dijo que Desz es la mejor vocalista con la que ha trabajado en “The Voice”

El primer entrenador en hablar después de la canción fue John Legend: “Bueno, me encanta la elección de la canción, siento que sabes quién eres como artista, y es muy importante escoger bien el tema, porque le dices al mundo qué tipo de disco pueden esperar de ti”. Legend le dijo a Desz. “Me siento honrado de que tengamos la oportunidad de presenciar tus actuaciones.”

Clarkson se emocionó incluso antes de comenzar a hablar con Desz después de la actuación.

“Necesitaba esa canción”, le dijo Clarkson. “Sin duda eres la mejor vocalista con la que he trabajado en este programa “, le dijo Clarkson. “Tienes un talento increíble. Estoy tan orgullosa de poder ser tu entrenadora…”.

Más tarde, Desz interpretó “Landslide”, y una vez más sacó a relucir las emociones de Clarkson.

Para llevarse a casa la victoria esta temporada, Desz tendrá que vencer a otros cuatro concursantes, incluidos Ian Flanigan y Jim Ranger del Team Blake, Carter Rubin del Team Gwen y John Holiday del Team Legend. Desz ganará si obtiene más votos que todos los concursantes restantes.

El final de la temporada de The Voice se transmite el martes 15 de diciembre a 8h PM, Hora del Este, en la NBC.