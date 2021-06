Vidente vaticina que Adamari López reencontrará el amor en un hombre casado

Hace unas semanas Adamari López sorprendió a todos sus seguidores tras anunciar que se separó del padre de su hija, el bailarín Toni Costa.

Y mientras el español espera que las cosas sean pasajeras y pronto pueda volver a “recuperar” a su familia, como el mismo lo ha dicho, tal parece que el futuro tiene otros planes muy distintos a la reconciliación para la boricua, pues en el camino aparecerá pronto un príncipe azul.

Así lo aseguró la vidente uruguaya Laura Keoroglian, quien en plena emisión del programa de televisión “Hoy Día” le leyó la taza de café a Adamari y allí, vio claramente lo que le depara el futuro a la conductora, tras la ruptura con Toni.





¿Adamari López se enamorará pronto? Esto predice el café | hoyDía | Telemundo

“En el café de Adamari quedó una mancha del labial muy fuerte y cuando queda la mancha del lápiz de labio quiere decir que hay una situación dolorosa, pero encima de esa mancha de lápiz de labio hay una línea que quiere decir el triunfo, que ella logra superar las adversidades y el dolor y que cualquier situación que sea dificultosa a ella la transforma en algo más amplio”, comentó la vidente. “Tiene una corona puesta, que quiere decir que es un reinado como mujer, una nueva mujer en ella misma”.

Y al hablar específicamente sobre el amor, la vidente dejó a la propia Adamari con cara de sorpresa, pues dijo que hay un hombre que estuvo casado, que se enloquecerá de amor por ella.

“La parte que más me interesó es una escena donde hay un hombre que tiene como un espacio en su interior. Yo lo tomaría si lo traduzco así con palabras, es que la espera un hombre que tiene espacio en su vida para ella y ella cae para atrás como sorprendida, porque capaz que no está esperando esto o no tiene apuro, sin embargo, se presenta esta persona que adentro suyo tiene lugar para ella”, dijo la uruguaya.

“En el tema del amor, eso es lo que me llamó la atención. Quizá te soprenda que alguien, muy rápidamente te de espacio en su vida, una persona que quizá tenga familia, osea atrás de esa persona hay otros seres, alguien que quizá no es alguien soltero, alguien que esté libre, pero que quizá tenga ya una familia, que ha hecho familia”, explicó la vidente. “La escena escena es que ese hombre está bien parado y digas ‘no me esperaba esto’. Pero no es algo malo, es algo bueno, y quizá pueda ser mas rápido de lo que esperabas”.

Adamari solo calificó las predicciones con la expresión “interesante”, y tratando de revelar más detalles del futuro galán de la puertorriqueña de 50 años, la vidente dejó a muchos pensando quién podrá ser ese caballero que enamorará a Adamari.

“Yo creo que es alguien que no conoce, y que no se espera ella eso que le propone, o sea, como que le proporciona muchas cosas al mismo tiempo… (Es alguien) como que no demora, no dilata la situación, y luego quizá los reflexionas y dices, piensas: ‘¿por qué no?’. No hay apuro, pero esa persona quizá sí tiene apuro”, concluyó Laura.