Vicente Fernández fue operado de urgencia ¿Cómo se encuentra el cantante?

El cantante mexicano, Vicente Fernández, “Chente” sufrió una aparatosa caída durante este fin de semana que pasó, un accidente que lo llevó hasta la sala de cirugía de un hospital donde fue intervenido de inmediato.

El accidente casero sucedió mientras el ídolo mexicano caminaba dentro de su habitación en su rancho, Los Tres Potrillos, y de repente sufrió un resbalón y cayó. Según informó a los medios su hijo Vicente Fernández Jr., la caída produjo a su padre serias lesiones cervicales, que obligaron a su traslado de inmediato hacia el Hospital del estado de Jalisco, en donde tras una valoración se determinó que fuera sometido a una operación.

“Fue una caída, pero está bien, es cuestión de un accidente. Se resbaló y se cayó”, afirmó uno de los hijos del mexicano, en declaraciones citadas por InfoBae.

Vicente Fernandez sufrió una caída este fin de semana en su casa en el rancho de Los Tres Potrillos y tuvo que ser intervenido en un hospital por daño en las cervicales. Vicente Fernandez Jr señala que su padre está bien y esperan trasladarlo a su casa para rehabilitación. pic.twitter.com/OzaPkqyZ0S — Raúl Brindis (@raulbrindis) August 9, 2021

Un informe preliminar de El Tiempo, habla de que el intérprete de “Mujeres tan Divinas” tuvo que ser operado de su columna vertebral, a la altura de la zona cervical, por un impacto que alcanzó a afectar de manera considerable su estructura ósea.

Según este mismo medio, el hijo mayor del cantante no pudo ver a su padre por el domingo, luego del procedimiento quirúrgico, pues este se encontraba sedado. Sin embargo, entregó un parte de tranquilidad a todos los fanáticos de su papá.

“Tuvo una lesión en una cervical, afortunadamente nada más le pellizcó la médula. Tuvo una intervención y está respondiendo bien, estamos esperando que continúe así las siguientes 24 horas. Los médicos nos dicen que está estable, pero estamos esperando que tenga la recuperación necesaria y para eso no hay tiempo especificado. [Hay que esperar a que] empiece a desinflamarse la médula”, fue lo primero que aclaró el hijo de ‘Chente’, según informó Pulzo.

También dijo que su padre seguirá hospitalizado a espera de resultados de algunos exámenes, luego de los cuales se determinará si puede ser dado de alta, y llevado de nuevo a su rancho para continuar con su respectiva recuperación.

El cantante de música ranchera Vicente Fernández, de 81 años, fue hospitalizado este fin de semana en la ciudad mexicana de Guadalajara para ser sometido a una cirugía tras un accidente en el que se lesionó las cervicales. https://t.co/rkrx2qa41t — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 9, 2021

“Estamos asustados porque no fue para menos, así son los accidentes, pero tenemos fe en que todo va a salir bien, todo va caminando bien… Está sedado y dormido, pero toda va muy bien, en cuanto tenga los resultados, los doctores nos van a dejar llevarlo al rancho”, aseguró según El Espectador.

Así mismo, en un comunicado, su primogénito y demás hijos, informaron que el llamado ‘Charro de Huentitán’, está consciente, que no tiene movilidad, por el momento, y que el cantante tendría que ser sometido a una rutina de terapias de rehabilitación, luego de que saliera del centro médico.

"Lo tienen en media sedación": Vicente Fernández fue hospitalizado tras sufrir caída en su rancho

https://t.co/87ESJeLv4O pic.twitter.com/KzT8SxR9uO — Milenio Jalisco (@MilenioJalisco) August 9, 2021

“Le pusieron oxígeno para que tuviera un 100%, porque natural estaba faltándole un poco para llegar al margen aceptable, normal. Por eso se le adicionó el oxígeno, por la posición, de que está en cama, no tiene movimiento… no se puede mover normalmente. […] Afortunadamente, tiene conciencia, no perdió la conciencia, nos reconoce perfectamente. Estamos a la espera de cómo vayan a resultar los tratamientos”, agregó Vicente Fernández Jr.

Esta noticia pone de nuevo a sus seguidores muy preocupados por la salud de su ídolo, quien hasta hace solo unas semanas presento graves quebrantos de salud debido a una infección urinaria que se complicó y lo llevo al hospital. En ese momento, el señor Fernández publicó en su Instagram un vídeo clamándoles a los mexicanos que “dejaran de preocuparse”.

De esta manera, y sin más detalles sobre el desafortunado hecho, su hijo Vicente Jr. expresó que su padre puede recibir visitas pero que estas deben ser controladas debido a la pandemia del Covid-19. Explicó que el hospital permite que los familiares entren por turnos y permanezcan poco tiempo adentro.

“Tiene todas sus medidas de precaución y de seguridad, por esa razón podemos entrar poquito bajo todas las medidas de seguridad que está diciendo el estado de Jalisco”, concluyó.

“Está en cama, no tiene movimiento”: revelan parte de salud de Vicente Fernández (@_VicenteFdez) 😨👉 https://t.co/AeoubiX029 pic.twitter.com/Pvwt2mkuTo — Pulzo (@pulzo) August 9, 2021

