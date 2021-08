COVID-19: Variante Lambda: 5 datos importantes que necesita saber

La variante Lambda COVID-19 está causando preocupación desde que surgió en los Estados Unidos después de propagarse desde América del Sur.

Es una de las múltiples variantes del virus COVID-19 que ha azotado al país y ha arrasado algunos países de América del Sur, como Perú. La preocupación es que ahora se está extendiendo a nivel mundial, y algunos estudios han encontrado que es muy infeccioso y puede ser más resistente a algunas vacunas, aunque se necesita más investigación y eso está lejos de ser claro.

“Los virus cambian constantemente a través de la mutación”, explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. “Una variante tiene una o más mutaciones que la diferencian de otras variantes en circulación. Como era de esperar, se han documentado múltiples variantes del SARS-CoV-2 en los Estados Unidos y en todo el mundo durante esta pandemia”.

A partir del 6 de agosto de 2021, los CDC dicen que ninguna variante de COVID, incluida Lambda, ha alcanzado la peor categoría, denominada “variante de gran consecuencia”. Dichas variantes serían más resistentes a las vacunas, causarían una “enfermedad clínica más grave” y conducirían a un aumento de las hospitalizaciones. La preocupación, sin embargo, es si la variante Lambda podría ser peor que la variante actual que domina los Estados Unidos, Delta.

Puede rastrear y mapear la propagación de la variante Lambda en todo el mundo a través de GISAID. Según ese sitio, se detectaron 1.060 casos de la variante Lambda en Estados Unidos al 6 de agosto de 2021.

Esto es lo que necesita saber:

1. La variante Lambda se encuentra ahora en al menos 29 países y es extremadamente dominante en Perú

La variante Lambda se extendió rápidamente por algunos países de América del Sur. Según un artículo del 14 de julio de 2021 en National Geographic, “ahora está causando casi todas las nuevas infecciones en Perú”.

Ahora está en 29 países, incluido EE.UU., informó el sitio.

El artículo, The Emergence of SARS-CoV-2 Variant Lambda (C.37) in South America, que aún no ha sido revisado por pares, informó que la variante se observó en Lima, Perú, a fines de diciembre de 2020, y “ahora cuenta para el 97% de los genomas públicos peruanos en abril de 2021. Se está expandiendo en Chile y Argentina, y hay evidencia de transmisión progresiva en Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos, Alemania e Israel. El 15 de junio de 2021, la Organización Mundial de la Salud designó C.37 como Variante de Interés (VOI) Lambda”.

Ese sitio explica: “El registro más antiguo de C.37 (Lambda) … es de Argentina en noviembre de 2020. Para el 19 de junio de 2021, había 1771 secuencias C.37 de 25 países, incluido Chile (n=670), EE.UU. (n=510), Perú (n=222), Argentina (n=86), Alemania (n=79), México (n=55), España (n=40) y Ecuador (n=39). Más allá de Perú, C.37 se ha expandido rápidamente en Chile y Argentina, alcanzando el 33% y el 12% de todos los genomas secuenciados en GISAID para abril de 2021, respectivamente”.

Según National Geographic, Lambda es novedoso “debido a la forma en que se altera su proteína de punta en comparación con otras variantes. Tiene mutaciones en 14 posiciones”.

Según un artículo de junio de 2021 en BMJ.com, Perú “ha revisado su número oficial de muertos en la pandemia del covid-19 de 69 342 a 185 380, luego de una revisión científica de los registros médicos ordenada por el gobierno. La nueva cifra significa que Perú ha tenido 5551 muertes por covid por millón de habitantes, proporcionalmente la peor cifra oficial del mundo. Hungría, que antes de esta semana tenía el peaje oficial per cápita más alto del mundo, ahora ocupa un distante segundo lugar con 3094 muertes por millón”.

2. Los CDC no incluyen Lambda entre las variantes “preocupantes”, pero la Organización Mundial de la Salud lo enumera como una variante de interés

La Organización Mundial de la Salud enumera la variante Lambda entre cuatro variantes “de interés”. Los otros son Eta, Iota y Kappa.

¿Qué es una variante de interés? Según la OMS, es una variante “con cambios genéticos que se predice o se sabe que afectan las características del virus, como la transmisibilidad, la gravedad de la enfermedad, el escape inmunológico, el escape diagnóstico o terapéutico; Y Se identificó que causa una transmisión comunitaria significativa o múltiples grupos de COVID-19, en varios países con una prevalencia relativa creciente junto con un número creciente de casos a lo largo del tiempo, u otros impactos epidemiológicos aparentes que sugieren un riesgo emergente para la salud pública mundial”.

Al 6 de agosto de 2021, los CDC no incluyeron la variante lambda entre sus variantes “preocupantes”. Enumeró otras cuatro variantes. Son los siguientes:

Alfa – B.1.1.7

El CDC informó de esta variante:

Primera identificación: Reino Unido

Propagación: se propaga mucho más rápido que otras variantes

Enfermedad grave y muerte: puede potencialmente causar que más personas se enfermen y mueran

Vacuna: las vacunas actualmente autorizadas funcionan contra esta variante. Se esperan algunas infecciones progresivas en personas completamente vacunadas, pero siguen siendo poco frecuentes. Todas las vacunas son particularmente eficaces contra enfermedades graves, hospitalización y muerte.

Tratamientos: Los tratamientos son eficaces contra esta variante.

Beta – B.1.351

El CDC informó de esta variante:

Primera identificación: Sudáfrica

Propagación: puede propagarse más rápido que otras variantes

Enfermedad grave y muerte: los datos actuales no indican una enfermedad o muerte más grave que otras variantes.

Vacuna: las vacunas actualmente autorizadas funcionan contra esta variante. Se esperan algunas infecciones irruptivas, pero siguen siendo raras. Todas las vacunas son particularmente eficaces contra enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes.

Tratamientos: Ciertos tratamientos con anticuerpos monoclonales son menos efectivos contra esta variante.

Gamma – P.1

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades:

Primera identificación: Japón/Brasil

Propagación: se propaga más rápido que otras variantes

Enfermedad grave y muerte: los datos actuales no indican una enfermedad o muerte más grave que otras variantes.

Vacuna: las vacunas actualmente autorizadas funcionan contra esta variante. Se esperan algunas infecciones irruptivas, pero siguen siendo raras. Todas las vacunas son particularmente eficaces contra enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes.

Tratamientos: Ciertos tratamientos con anticuerpos monoclonales son menos efectivos contra esta variante.

Ilustración de virus en verde.

Delta – B.1.617.2

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades:

Primera identificación: India

Propagación: se propaga mucho más rápido que otras variantes

Enfermedad grave y muerte: puede causar casos más graves que las otras variantes.

Vacuna: las infecciones ocurren solo en una pequeña proporción de personas que están completamente vacunadas, incluso con la variante Delta. Se esperan algunas infecciones irruptivas, pero siguen siendo raras. Sin embargo, la evidencia preliminar sugiere que las personas completamente vacunadas que se infectan con la variante Delta pueden transmitir el virus a otras personas. Todas las vacunas son particularmente eficaces contra enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes.

Tratamientos: Ciertos tratamientos con anticuerpos monoclonales son menos efectivos contra esta variante.

Heavy habló con el Dr. Jeremy Kamil, quien es profesor asociado de microbiología e inmunología en la Universidad Estatal de Louisiana (LSU) Health Shreveport. Dirige la secuenciación de COVID-19 en LSU Health Shreveport y su laboratorio de investigación se centra en la biología del virus, utilizando genética molecular y farmacología.

Él cree que una variante apocalíptica es extremadamente improbable y que la gente debería hablar en cambio sobre la importancia de vacunarse porque las variantes pueden desarrollarse cuando un gran número de personas no lo hace.

La charla de la variante apocalíptica es “extremadamente improbable. Es más una curiosidad mórbida”que tiene la gente, dijo.

Kamil dijo que pondría las posibilidades de una variante del fin del mundo “casi en cero”. Cree que la charla se deriva de los aspectos psicológicos de la pandemia. “Es lo suficientemente aterrador” para que la gente suba la apuesta como si fuera una “película de zombis”. En realidad, una mutación extremadamente letal de COVID probablemente no ocurrirá, dijo.

Dijo que el mundo ha lidiado con pandemias antes, como la influenza, y “no se convirtieron en un súper virus que acabó con todos … Es un poco ridículo”.

De lo que la gente debería estar hablando, cree, es de “información errónea sobre vacunas” que impide que un gran número de personas se vacunen. Dijo que la variante Delta es más infecciosa que las variantes que eliminó y se está propagando a través de poblaciones no vacunadas y lugares donde las personas han vuelto a la normalidad, comportándose como antes de la pandemia. Esto está comenzando a abrumar los sistemas hospitalarios en algunos estados.

Kamil dijo que todos los virus mutan. “Las variantes son muy comunes y ocurren con todos los virus”, dijo.

Según Kamil, además de Lambda, un virus de Colombia está causando cierto interés. Se conoce por su código, B.1.621. Dijo que “todo el mundo hablaba de Alpha, y ahora Delta está derribando a Alpha y, sin embargo, aparece Lambda”. En este momento, dijo que Lambda está apareciendo en cantidades muy pequeñas en comparación con Delta. Sin embargo, el hecho de que aparezca está llamando la atención de los investigadores. Tomará tiempo ver si se afianza o se quema solo, dijo.

¿En cuanto a B.1.621? Esa variante ahora representa el 10% de los casos en Miami, según Fortune.

“La gente habla de variantes y habla de mutaciones aterradoras en la proteína de pico. Esas mutaciones son el resultado de eventos muy raros”, dijo Kamil. La preocupación es que las nuevas variantes se propagarán más rápido y más fácilmente, especialmente a través de poblaciones no vacunadas.

3. La variante Lambda se detectó en 44 estados, incluidos Texas, California y Luisiana.

La variante se ha detectado en 44 estados, pero es solo el 0,17% de todas las variantes, una proporción baja, según Newsweek.

El 21 de julio, un importante hospital de Texas informó un caso de la variante Lambda, según ABC 7.

Según WBRZ-TV, en agosto se detectó la variante Lambda en Luisiana.

“Sé que con la proximidad con Texas, se han detectado algunos casos en el norte de Louisiana con la variante Lamda. Pero no sabemos si este será un virus más agresivo o menos agresivo”, dijo a la estación de televisión el Dr. Aldo Russo, director médico de Ochsner. Reveló que Perú estaba usando una vacuna china que no era tan efectiva contra la cepa.

SFGate informó que, a fines de julio, había “144 casos documentados de la variante lambda en California”.

Un investigador, Fenyong Liu, epidemiólogo de la UC Berkeley, le dijo a SFGate que “deberíamos estar muy, muy preocupados”, diciendo: “Siento que realmente debemos prestarle atención porque la variante ha estado circulando desde 2020, restringida en gran medida a Sudamérica, pero ahora se está globalizando”.

Según el Tennessean, a los expertos les preocupa que la variante Lambda sea tan infecciosa como Delta pero más resistente a las vacunas.

4. Se necesita más investigación sobre si las vacunas funcionan contra la variante

Según CNBC, se necesita más investigación para determinar si las vacunas funcionan en la variante Lambda.

Un estudio encontró que las vacunas siguen siendo efectivas contra Lambda. “Los resultados sugieren que las vacunas en uso actual seguirán protegiendo contra la variante lambda y que la terapia con anticuerpos monoclonales seguirá siendo efectiva”, encontró el artículo, La variante lambda del SARS-CoV-2 sigue siendo susceptible a la neutralización por anticuerpos provocados por la vacuna de ARNm y suero convaleciente , que aún no ha sido revisado por pares.

El estudio señaló que “la proteína de pico lambda contiene mutaciones novedosas dentro del dominio de unión al receptor (L452Q y F490S) que pueden contribuir a su mayor transmisibilidad y podrían resultar en susceptibilidad a la reinfección o una reducción en la protección proporcionada por las vacunas actuales”.

Sin embargo, otro estudio, Infectividad y escape inmunológico de la nueva variante Lambda de interés del SARS-CoV-2, que tampoco ha sido revisada por pares, planteó preocupaciones sobre la fuerza de la variante contra las vacunas, y señaló: “Nuestros resultados indican que las mutaciones presentes en la proteína de pico de la variante Lambda de interés confieren mayor infectividad y escape inmune de los anticuerpos neutralizantes provocados por CoronaVac. Estos datos refuerzan la idea de que las campañas de vacunación masiva en países con alta circulación de SARS-CoV-2 deben ir acompañadas de una estricta vigilancia genómica que permita la identificación de nuevos aislamientos portadores de mutaciones en pico y estudios de inmunología dirigidos a determinar el impacto de estas mutaciones en el escape inmune y gran avance de las vacunas “.

El Dr. Anthony Fauci advirtió recientemente en una entrevista de McClatchy que es posible una variante más peligrosa que la infecciosa Delta si más personas no reciben la vacuna.

Aunque no usó la terminología “variante del fin del mundo”, los comentarios de Fauci en agosto de 2021 al McClatchy News Service están generando inquietudes.

“Si aparece otro que tiene una capacidad de transmisión igualmente alta pero que también es mucho más grave, entonces realmente podríamos tener problemas”, dijo Fauci a McClatchy. Fauci dijo al servicio de noticias que le preocupa la posibilidad de que el virus produzca una variante nueva y más peligrosa si más personas no reciben las vacunas COVID-19.

“Lo que estamos viendo, debido a este aumento en la transmisibilidad, y porque tenemos alrededor de 93 millones de personas en este país que son elegibles para vacunarse y no se vacunan, que hay un grupo significativo de personas vulnerables”, dijo Fauci.

A Fauci le preocupa que una variante pueda resultar inmune a las vacunas.

“Si no aplastamos el brote hasta el punto de lograr que la abrumadora proporción de la población se vacune, lo que sucederá es que el virus seguirá ardiendo sin llama durante el otoño y el invierno, lo que le dará una amplia posibilidad de obtener una variante que, Francamente, tenemos mucha suerte de que las vacunas que tenemos ahora funcionan muy bien contra las variantes, particularmente contra enfermedades graves”, dijo Fauci a McClatchy.

“Somos muy afortunados de que ese sea el caso. Podría haber una variante persistente que puede hacer a un lado el delta. Si aparece otro que tenga una capacidad de transmisión igualmente alta pero que también sea mucho más grave, entonces realmente podríamos tener problemas “.

Los CDC señalan: “Todas las vacunas COVID-19 autorizadas actualmente en los Estados Unidos son efectivas contra COVID-19, incluidos los resultados graves de enfermedad grave, hospitalización y muerte … Sin embargo, el riesgo de infección por irrupción del SARS-CoV-2 en personas completamente vacunadas no se puede eliminar por completo mientras exista una transmisión comunitaria continua del virus”.

5. La variante delta es la variante más dominante en los EE.UU.

A partir del 6 de agosto de 2021, los CDC explicaron: “La mayoría de los estados y jurisdicciones de EE. UU. Están experimentando niveles elevados o sustanciales de transmisión comunitaria alimentada por la propagación de la variante altamente contagiosa B.1.617.2 (Delta). Los casos de COVID-19, las hospitalizaciones y las muertes continúan aumentando, especialmente en las comunidades con menor cobertura de vacunación. Si bien la cantidad de personas que se vacunan también sigue aumentando, muchas personas siguen sin estar seguras de vacunarse y otras no planean hacerlo “.

Según los CDC, al 6 de agosto de 2021, más de 35 millones de personas habían contraído COVID-19 y más de 612,000 personas habían muerto a causa de él.

La tasa de casos de 7 días por cada 100,000 personas fue más alta en Florida, Mississippi, Arkansas y Louisiana.

Se han realizado más de 492 millones de pruebas COVID.

Solo cuatro variantes se clasifican como variantes de preocupación en los EE. UU.: “Las variantes B.1.1.7 (Alpha), B.1.351 (Beta), B.1.617.2 (Delta) y P.1 (Gamma) que circulan en los Estados Unidos están clasificados como variantes preocupantes”. Ninguna variante se ha clasificado como “de gran consecuencia”.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las variantes genéticas del SARS-CoV-2 “han estado surgiendo y circulando por todo el mundo durante la pandemia de COVID-19”.

Los CDC señalan que “las mutaciones y variantes virales en los Estados Unidos se monitorean de manera rutinaria a través de vigilancia basada en secuencias, estudios de laboratorio e investigaciones epidemiológicas”.

El CDC clasifica las variantes en tres categorías,

Variante de interés: Definido como “Una variante con marcadores genéticos específicos que se han asociado con cambios en la unión del receptor, neutralización reducida por anticuerpos generados contra una infección o vacunación previa, eficacia reducida de los tratamientos, impacto diagnóstico potencial o aumento previsto de la transmisibilidad o gravedad de la enfermedad”.

Variante de preocupación: Definido como “Una variante para la cual hay evidencia de un aumento en la transmisibilidad, enfermedad más severa (por ejemplo, aumento de hospitalizaciones o muertes), reducción significativa en la neutralización por anticuerpos generados durante una infección o vacunación previa, efectividad reducida de tratamientos o vacunas, o fallas de detección”.

Variante de alta consecuencia: Definido como “Una variante de gran consecuencia tiene una clara evidencia de que las medidas de prevención o las contramedidas médicas (MCM) han reducido significativamente la eficacia en relación con las variantes que circulaban anteriormente”.

Según los CDC, los virus “cambian constantemente por mutación”, pero a veces las nuevas variantes simplemente desaparecen.

“Los virus cambian constantemente a través de la mutación y se espera que ocurran nuevas variantes de un virus”, dicen. “A veces surgen y desaparecen nuevas variantes. Otras veces, persisten nuevas variantes. Se han documentado múltiples variantes del virus que causa COVID-19 en los Estados Unidos y en todo el mundo durante esta pandemia”.

El CDC señaló: “Los virus cambian constantemente y se vuelven más diversos. Los científicos monitorean estos cambios, incluidos los cambios en los picos en la superficie del virus. Al estudiar cuidadosamente los virus, los científicos pueden aprender cómo los cambios en el virus pueden afectar la forma en que se propaga y cómo se contagiarán las personas enfermas ”.

Usaron una analogía de un árbol para explicar este proceso. “Si piensas en un virus como un árbol que crece y se ramifica; cada rama del árbol es ligeramente diferente a las demás. Al comparar las ramas, los científicos pueden etiquetarlas según las diferencias. Estas pequeñas diferencias, o variantes, se han estudiado e identificado desde el comienzo de la pandemia”, explicaron los CDC.

“Algunas variaciones permiten que el virus se propague más fácilmente o lo hacen resistente a tratamientos o vacunas. Esas variantes deben controlarse con más cuidado”.

