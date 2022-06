Val Kilmer: ¿Qué problemas de salud tiene el actor?

¿Qué le pasa a la salud de Val Kilmer? Aquellos que hayan visto la exitosa película “Top Gun: Maverick” pueden sorprenderse con el cameo de Val Kilmer, retomando su papel de Iceman. (Deja de leer si no quieres algunos spoilers de la película, aunque no habrá muchos).

En la película, Iceman se ha convertido en un miembro de los altos mandos militares y se ha posicionado como el protector de Maverick. Sin embargo, cuando Maverick va a visitar a Tom “Iceman” Kazansky a su casa, la esposa del personaje le advierte que tiene dificultad para hablar. Iceman no es mucho para el mundo.

La apariencia física de Kilmer en esta película puede sorprender a las personas que no están familiarizadas con los problemas de salud del actor. Para profundizar en la vida actual de Kilmer, la gente puede ver un documental reciente sobre el actor que lo explica. El documental se llama “Val”.

Esto es lo que necesita saber:

Kilmer es un sobreviviente de cáncer de garganta

Play

Val Kilmer’s Kids Share an Update on Actor’s Cancer Battle Val Kilmer courageously chronicles his battle with throat cancer in a new documentary, “Val.” “Extra’s” Rachel Lindsay spoke with Kilmer’s children, Jack and Mercedes, who also appear in the film. Giving an update on the star’s health, Mercedes said, “He’s doing well… Still recovering… The recovery process is just as grueling as the actual disease.” 2021-08-04T22:26:17Z

Según IndieWire, Kilmer es un sobreviviente de cáncer de garganta.

Perdió casi por completo la voz a través de la quimioterapia para el cáncer y una traqueotomía, informó la revista New York Times.

Según GQ, Kilmer fue diagnosticado con cáncer en 2014. Necesita una sonda de alimentación para comer. En 2020, reveló que había estado libre de cáncer durante cuatro años, informó GQ.

En agosto de 2021, los hijos de Kilmer hablaron con ExtraTV sobre su recuperación del cáncer.

“Le está yendo bien… Todavía se está recuperando… El proceso de recuperación es tan agotador como la enfermedad real”, dijo la hija de Kilmer, Mercedes, al medio.

Su hijo Jack agregó: “Todos han sido de gran apoyo; me emociona. Es realmente hermoso ver a la gente unirse”.

Tom Cruise insistió en que Kilmer apareciera en Top Gun: Maverick

I have been writing poetry as long as I can remember, and now I present it as a cinematic fine art series. Check out the trailer! The soul of a poet speaks through the canvas.@LaurenceFuller, @michelepetrelli, @tania_rivilis, @OriginalGoldCat @TomerPeretzart, @KampKilmer🥀🔥6/15 pic.twitter.com/FavJCIB2TW — Val Kilmer (@valkilmer) June 5, 2022

El productor de Top Gun, Jerry Bruckheimer, dijo a la revista People que Tom Cruise “realmente quería” a Kilmer en la secuela de Top Gun.

“Él dijo: ‘Tenemos que tener a Val, tenemos que tenerlo de vuelta. Tenemos que tenerlo en la película’”, dijo Bruckheimer a la revista. “Y él era la fuerza impulsora. Todos lo queríamos, pero Tom estaba muy convencido de que si iba a hacer otra Top Gun, Val tenía que estar en ella”.

El hijo de Kilmer, Jack, le dijo a People: “Honran el legado de Iceman, y él estaba muy emocionado por eso”.

En la película, Iceman se comunica escribiendo, pero expresa una línea. Antes de la película, Kilmer repitió su voz usando imágenes de archivo y mediante inteligencia artificial, según Variety. Sin embargo, el sitio informa que el estudio negó que se haya utilizado IA en “Top Gun: Maverick”, a pesar de los informes en contrario.

El documental revela que Kilmer lucha por hablar hoy sin ayuda

Play

VAL – Official Trailer (2021) Val Kilmer Documentary For over 40 years Val Kilmer, one of Hollywood's most mercurial and/or misunderstood actors has been documenting his own life and craft through film and video. He has amassed thousands of hours of footage, from 16mm home movies made with his brothers, to time spent in iconic roles for blockbuster movies like Top Gun, The… 2021-07-06T20:00:15Z

El documental revela que Kilmer solo puede hablar presionando un dispositivo que está conectado a su garganta. Como resultado, en el documental, su hijo, Jack, le da voz a Kilmer durante gran parte de la película.

La película no profundiza en los problemas de salud de Kilmer. Más bien, se enfoca en su espíritu indomable y guía a los espectadores a través de su vida, incluida una tragedia infantil que involucra a su hermano, un matrimonio fallido, sus elecciones artísticas y conflictos con los directores.

El documental está disponible en Amazon Prime. Kilmer hoy vive una vida enfocada en sus fanáticos (haciendo apariciones y firmando autógrafos en todo el país) y sus hijos, ahora adultos. El punto fuerte del documental son todas las imágenes de archivo, filmadas por el propio Kilmer a lo largo de los años. Ya sea que se trate de una fiesta de baile de las estrellas de Top Gun en la década de 1980 o de Marlon Brandon acostado en una hamaca, las imágenes brindan una nueva visión de Hollywood.

“Queríamos darles a las personas acceso al tipo de persona que él es que tal vez no conozcan, y dar contexto a las cosas que lo han impulsado como actor y artista toda su vida, para contextualizar lo que la gente podría pensar que saben sobre él, dijo a IndieWire uno de los cineastas, Ting Poo.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Ohio aprueba armar a profesores tras 24 horas de entrenamiento