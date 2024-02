¿Cuántas veces estuvo casado Usher?

El cantante Usher, que actuará durante el Super Bowl de 2024, actualmente no tiene esposa. Estuvo casado dos veces. Sus ex esposas son Tameka Foster y Grace Miguel.

Foster fue la primera esposa de Usher; Miguel fue su segundo. Cada matrimonio sólo duró un par de años.

Usher tiene novia. Ella es Jenn Goicoechea, la madre de sus dos hijos menores. Usher fue fotografiado con Goicoechea ya en 2016, cuando todavía estaba casado con Miguel.

Usher tiene dos hijos con Goicoechea. Sus nombres son Sovereign Bo y Sire Castrello, informó Business Insider. Los niños nacieron en 2020 y 2021, según Today.

Usher tuvo sus dos hijos mayores con su ex esposa Foster, según Business Insider. Sus nombres son Usher “Cinco” Raymond V y Naviyd Ely.

Esto es lo que necesita saber sobre las ex esposas de Usher:

Usher estuvo casado con su ex esposa Tameka Foster durante dos años

Usher estuvo casado con Foster durante dos años. Ella es su primera esposa. Usher Raymond solicitó el divorcio de Foster en 2009, según The Source.

Foster habló sobre los problemas del matrimonio en una entrevista en video con Smitty y Dee en 2024.

Dijo que sus hermanas la estaban derribando. “Personas que se parecían a mí, mi complexión”. Cuando se le preguntó si las críticas se derivaban de su edad, Foster dijo: “Creo que fue una combinación. Creo que no tuvimos el apoyo de su madre desde el principio”. También dijo que las críticas se debían a que “yo era mayor” y ella tuvo hijos antes y estuvo casada antes. Ella dijo: “No sé qué querían, pero no era lo que él quería”.

Ella dijo que tal vez sus fans querían que él permaneciera soltero.

Usher le dijo a Oprah Winfrey que amaba a Tameka Foster pero que “ella nos hizo enemigos”

En 2012, Usher habló con Oprah Winfrey sobre la disolución de su matrimonio. “Realmente sentí que éramos amigos. Nos hizo enemigos de una manera que yo nunca pude entender”, dijo, según ABC.

“Esta será la única vez que he elegido hablar de ello”, añadió a Winfrey. “He sido un hombre íntegro durante todo el proceso, y espero que mis muchachos lo comprendan. Ese es el camino a seguir. Esa es la manera de ser”.

Usher le dijo a Oprah que amaba a Foster, pero su madre no asistió a la boda. “Había un montón de gente que creía en el matrimonio y un montón de gente que no”, le dijo Usher a Winfrey.

“Por supuesto que me dolió. Ya sabes… se supone que esta es la persona con la que siento que voy a compartir el resto de mi vida y nadie responde de la manera que me gustaría que respondieran”, le dijo Usher a Winfrey. ABC señaló que a Usher se le concedió la custodia de los dos hijos de la pareja.

Cuando Winfrey le preguntó a Usher si alguna vez engañó a Foster, él respondió: “Hacia el final de nuestro matrimonio, me encontré perdido y solo quería salir. No. Fui fiel de corazón. No, pero no fiel en todo momento. Incluso tener una conversación con otra mujer y punto, sobre temas de tu relación o de emociones es, en mi opinión, no ser fiel”.

Winfrey le preguntó si estaba con otra mujer “sexualmente” y él respondió: “Cuando nos separamos, sí, lo estaba. No estábamos divorciados”.

Usher estuvo casado con su ex esposa Grace Miguel durante 3 años y una vez la describió como “alguien que ha podido apoyar y comprender todo lo que soy”.

En 2018, Usher solicitó el divorcio de Miguel después de tres años de matrimonio, informó People.

“Después de mucho pensarlo y considerarlo, hemos decidido mutuamente separarnos como pareja”, dijo la pareja a People en un comunicado. “Seguimos siendo amigos profundamente conectados y amorosos que continuarán apoyándose mutuamente en las próximas fases de nuestras vidas. La enorme cantidad de amor y respeto que nos tenemos unos a otros solo aumentará a medida que avancemos”.

Miguel era el manager de Usher; se casaron en 2015, informó People.

“Una cosa que surge de tener una gran socia como Grace es poder apreciar los lugares a los que he ido”, le dijo a Billboard sobre Miguel en 2014. “Vemos los sitios monumentales, vamos a los museos, comemos en el mejores restaurantes. ¡Soy ese tipo ahora! En el pasado hacía lo que tengo que hacer y me subía al autobús a la siguiente ciudad. La vida se ha convertido en vacaciones”.

Billboard describió a Miguel como “una ex ejecutiva de Island Def Jam, calificándola de una” presencia impresionante: atractiva, elegante, inteligente fuera de serie”.

“Ella es alguien que ha podido apoyar y comprender todo lo que soy”, le dijo a Billboard. “No sólo como bailarina, intérprete o cantante, sino como humanitario, empresario y persona”.

