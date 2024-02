Super Bowl 2024: ¿Cuánto le pagan a Usher por su actuación?

A Usher no se le paga mucho por su actuación en el medio tiempo del Super Bowl, pero eso no es inusual.

Según People, a los artistas del medio tiempo del Super Bowl nunca se les paga una gran cantidad por actuar. Forbes informó que a los artistas del medio tiempo del Super Bowl anteriores se les pagó “una escala sindical” por sus actuaciones.

People informó que la escala sindical actual ascendería a alrededor de 1.000 dólares por día para los artistas. Más allá de eso, a los artistas del medio tiempo no se les paga nada, según el medio.

Usher tiene un patrimonio neto de 180 millones de dólares

Usher no parece necesitar el cheque de pago. Tiene un patrimonio neto de alrededor de 180 millones de dólares, la acumulación de sus álbumes más vendidos, giras, apariciones en televisión y otras inversiones, según Celebrity Net Worth.

Sin embargo, eso no significa que no tenga valor actuar en el Super Bowl. El honor otorga a un artista una exposición casi inigualable.

“El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl sigue siendo un lugar muy codiciado para muchos artistas”, dijo a Forbes en 2019 la abogada de entretenimiento Lori Landew de Fox Rothschild.

“Algunos de esos artistas no ven su aparición como una declaración política, ni ven el espectáculo como un campo de batalla cultural, sino que ven su presentación en vivo como una oportunidad para entretener a una multitud entusiasta y compartir su música y su talento con millones de personas. de espectadores”.

La NFL, que alguna vez intentó cobrar a algunos artistas, sí cubre los costos “asociados con el espectáculo”

CBS News explicó que “la NFL tiene una política de larga data de pagar únicamente la escala sindical a los artistas del entretiempo”.

A lo largo de los años, esto ha incluido algunos de los nombres más importantes del mundo de la música, como Michael Jackson, Paul McCartney y Beyoncé. En 2015, la NFL pidió a Rihanna, Cold Play y Katy Perry que pagaran honorarios para actuar, pero se negaron, informó CBS News.

En 2023, un representante de la NFL le dijo a The Independent que la Liga “cubre todos los costos asociados con el espectáculo y paga la escala sindical de los artistas del entretiempo”.

Usher no parece molesto porque no le pagan mucho por actuar. “¿Sabes qué esperanza les da eso a los artistas? Ahora soy un artista independiente. No, ya sabes, estoy reproduciendo discos de catálogo. Pero en su mayor parte, el trabajo que hice aquí en Las Vegas me llevó a esto. Eso significa que tú también puedes creer en ti mismo”, le dijo a Gayle King en CBS.

“Nunca subí literalmente al escenario y dije: ‘Gracias a todos por reconocer lo que hago’. Pero puedo decir que en realidad jugué el Super Bowl”, dijo Usher. Le dijo a King que seguía actuando en Las Vegas porque esperaba ser elegido para actuar durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, informó CBS.

“Será una celebración. Haré todo lo posible para no llorar, derrumbarme y llorar en el escenario”, dijo, según CBS.

