Viuda de Julián Figueroa recuerda cómo lo conoció

Después de tres meses del inesperado fallecimiento del cantante Julian Figueroa, su viuda Imelda Tuñón recordó como conoció al padre de su hijo.

La actriz y cantante habló del tema con la prensa. “Ella aseguró que desde que conoció al hijo de Maribel Guardia sintió algo muy especial por él y, aunque no iniciaron inmediatamente su relación amorosa, afirma que enamorarse de él ha sido una de las mejores vivencias”, informó Mezcalent.

“Estaba en una fiesta en Monterrey y yo me puse de grinch, porque yo siempre he sido una amargada para esas cosas, y llegó otro igualito que yo y se sentó a lado de mí. Entonces empezamos a platicar y fue tan padre que al final me pidió que le diera mi celular, estuvimos teniendo conversaciones a larga distancia por teléfono por 4 o 5 meses, y luego empezaron las llamadas telefónicas de 11 horas. Una vez hablamos como un día y medio, o sea, no dormimos. Finalmente él fue a Tuxpan a un viaje que yo tenía y ahí fue en donde nos hicimos novios”, contó Imelda.

También la joven reveló que ella y Julián tenía muchísimos planes para hacer juntos. Uno de ellos era viajar a Japón junto a su pequeño hijo José Julián y también planeaban casarse por la iglesia.

Cabe recordar que el pasado 2 de mayo, Imelda, de 26 años, recordó el que sería el cumpleaños número 28 de Julián, con un tierno mensaje. “Feliz cumpleaños de aquí al cielo 💙🙏🏻 Me da paz saber que te fuiste pacíficamente, soñando con esa imaginación tan grande que tenías🙌, siempre te voy a amar y sé que siempre me cuidarás desde donde estés!”, comentó Imelda Garza en su red social, donde compartió una bella fotografía al lado de Julián, en la que el artista aparece con una enorme sonrisa. “Aquí festejaremos tu vida 🎉🎉”.