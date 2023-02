Univision le da un gran ascenso a Maity Interiano ¿Qué rol tendrá la periodista?

Univision le ha dado un gran ascenso a la periodista hondureña Maity Interiano, quien se dio a conocer en la televisión hispana de Estados Unidos como una de las reporteras de Despierta América.

Y fue justamente allí, en el programa de las mañanas de Univisión que Interiano contó sus grandes noticias y recibió las felicitaciones de muchos de los que la recibieron como una novata en la casita más feliz de la TV.

La carrera de Maity Interiano

La periodista llegó a Estados Unidos procedente de su ciudad natal de San Pedro Sula a principios de este siglo para estudiar periodismo en la Elon University en Carolina del Norte, donde se graduó en 2006.

Su llegada a Univision fue a través de una pasantía en el programa Aquí y Ahora, que lanzaron María Elena Salinas y Teresa Rodríguez. Una vez graduada fue contratada para ser reportera del desaparecido programa Escándalo TV y después “La Tijera”. Ambos eran programas de la cadena Unimás, que en esa época tenía el nombre de Telefutura.

En 2012, llegó a Despierta América, donde fue la creadora de la sección Revoltillo Digital, que hoy lleva Jessi Valieri y viajó por el mundo con el programa, hasta que cumplió su sueño de pertenecer a tiempo completo al departamento de noticias, donde se convirtió en una de las estrellas de la versión digital del noticiero.

La gran promoción de Univision

Esta semana, Maity Interiano regresó a sus orígenes, se levantó temprano y fue a Despierta América a dar la mejor noticia de su vida profesional. Algo con lo que, sin duda, llevaba soñando muchísimos años.

La periodista hondureña será la compañera del mexicano León Krauze en la edición nocturna del Noticiero Univisión. Sí, Maity regresa no solo al canal nacional, sino que ocupará el lugar de prestigiosas mujeres de noticias como Ilia Calderón y Patricia Janiot.

En una charla con Krauze, al hacer el anuncio, Maity Interiano expresó:

“Me llena de mucha alegría y emoción, no te voy a mentir, porque tú que me conoces de hace muchos años, de los tiempos de ‘Despierta América’, luego el año pasado en el ‘Fin de Semana’, sabes lo mucho que he luchado por todo lo que me ha llegado en esta carrera, ha sido a base de mucho esfuerzo… Me siento contenta, siento que es una etapa donde todo el esfuerzo que se ha hecho, todo lo que uno ha sembrado, ahora estoy recibiendo esa cosecha… Creo que también es un mensaje para todas esas personas que luchan por sus sueños, que no importa en diferentes áreas y diferentes capacidades y diferentes profesiones, se logran, porque yo lo estoy viviendo, a pesar de que ya son varios años en esta empresa, varios años en la industria, nunca uno deja de soñar, y nunca deja de cumplir estas metas y sueños que yo lo estoy viviendo.

No sé si me ha tocado en luchar más, esta ha sido mi carrera y mi trayectoria, yo creo que todo ha venido en el momento indicado, lo que pasa es que uno se adelanta, se acelera, lo quiere todo y no es así… Yo confío plenamente que lo que ha pasado, ha pasado cuando tiene que ocurrir, lo bueno y lo no tan bueno, confío que en los tiempos de Dios, y así lo vivo en la carrera, la vida, la trayectoria de todos nosotros es diferente, entonces, de nada me sirve compararme con nadie, más que de vivir a plenitud la mía, y todo lo que me ha pasado lo he disfrutado, y así como este nuevo capítulo que lo estoy disfrutando desde ya, y sé que será uno de muchos aprendizajes.

Estando en los noticieros, me ha rectificado mi compromiso con servir a la comunidad, y a través de mi pasión, que es contar historias e informar, es así como yo estoy dando el servicio de brindar mejor información, de dar actualidad en lo que está ocurriendo y de informar a nuestra audiencia. Me tomo muy en serio eso de ser la voz para los hispanos que están aquí en Estados Unidos, continuar con el compromiso que tiene esta empresa, y retribuirle al público que ha sido fiel al noticiero a través de los años, con las diferentes presentadores, y en la nueva generación, entiendo y reconozco que le hablo a una audiencia diferente, le hablo a la audiencia más de acuerdo a mi edad, y con ese compromiso, pues eso es lo que me ha rectificado el noticiero, que esto no se trata de nosotros, sino de la comunidad y del servicio que le estamos dando a través de la televisión, y a través de las entrevistas, y a través de cada uno de los noticiarios.