Filtran testamento de Andrés García: ¿A quién heredó?

A dos meses del fallecimiento del actor de los años 70′ y 80′, Andrés García, quien falleció el pasado 4 de abril luego de varias complicaciones de salud, entre ellas una cirrosis hepática y neumonía, en las últimas horas se ha filtrado lo que sería el testamento del actor.

Toda una disputa familiar se ha convertido la herencia de García, pues sus familiares han asegurado que el Andrés habría dejado unos tres testamentos y cambiado en varias oportunidades las versiones de los mismos, y no se sabe cuál de ellos es el válido.

Se dice que García hacía estos cambios con respecto a su fortuna dependiendo de cómo iban las relaciones interpersonales con sus herederos, pues quitaba y ponía nombres cada vez que tenía alguna diferencia o reconciliación con sus allegados.

Durante el programa “De Primera Mano” de Imagen Televisión, el presentador mexicano Gustavo Adolfo Infante dio a conocer lo que sería el primer testamento que Andrés García, el cual fue aprobado en el mes de julio del año 2019 y en este incluida como herederos a su ex esposa Sandra Vale, dos de sus hijos, su hermana Rosa María García García, su actual esposa Margarita Portillo y al actor Roberto Palazuelos.

De acuerdo con El Heraldo, el actor habría dejado por fuera a su hija, Andrea García, debido a los problemas personas que tenían ambos,

De igual manera, el portal Gluc.mx aseguró que la herencia quedaría repartida así:

• Margarita Portillo (viuda) con un 20%

• Rosa María García (hermana) con un 20%

• Roberto Palazuelos con un 20%

• Andrés Jr. (hijo) con un 15%

• Leonardo García Vale (hijo) con un 15%

• Sandra Vale (ex esposa) con un 10%

Cabe resaltar que Andrés García tuvo varias relaciones sentimentales. Primero se casó con Sandra Vale con quien tuvo dos hijos, luego el actor se casó con Fernanda Ampudia, con quien tuvo a su hija Andrea García. Más adelante, tuvo una relación con Sonia Infante y finalmente, se casó con su última esposa Margarita Portillo.

Finalmente, asegura el medio TeleDiario.mx que este no sería el último documento firmado por García, pues presuntamente habría otro testamento el cual será revelado en pocos meses, en este ya no estaría ni sus hijos ni Roberto Palazuelos como herederos.

¿Quiénes son los hijos de Andrés García?

De acuerdo con El Universal, la descendencia de la cual tuvo conocimiento el actor mexicano, corresponde a cuatro hijos.

Andrés García Junior, de 54 años de edad, es el primogénito del primer matrimonio entre Andrés García, y Sandra Vale, nació en 1968, y según El Universal, pese a la fama del actor, García Junior ha permanecido fuera del ojo público a causa de las constantes peleas con su padre.

Leonardo García Vale, es el segundo hijo del matrimonio con Sandra Vale. Actualmente tiene 50 años de edad, pero al igual que su hermano mayor se rebelaron en contra de su padre Andrés por haber acusado a su madre de haberle suministrado drogas. Si bien tuvo una extensa carrera en la pantalla chica, Leonardo decidió dedicarse de lleno a negocios personales.

Andrea García fruto del matrimonio con Fernanda Ampudia. Sin embargo, en vida declaró que se mantuvo alejada de él. La razón por la que Andrés no tenía buena relación con su hija se debió a una polémica desatada en los medios de comunicación, en los que supuestamente Andrea denunciaba a su padre por abusador.

Según Milenio el actor protagonizó una polémica luego de que una revista publicó que ella lo acusó de abuso y él declaró: “Pues cómo no (voy a estar enojado), es una mala persona, se metió con gente de la mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución; yo traté de aconsejarla y me inventó una pende… de que yo la había violado desde chiquita. Esa es una verdadera pend…, no tener madre, como si yo necesitara hacer pende…, por eso para mí ella ni siquiera existe”.

Andrea tiene 47 años años y su vida esta dedicada a la actuación, el modelaje y la conducción de televisión.

Por último esta Michelle, la hija poco conocida de Andrés Gracia, incluso, el mismo actor detalló que poco se sabe de ella y rara vez mantenían comunicación. “Me salió hace poco, no sabía yo que estaba y sí es mía. Te digo el nombre porque apareció hace como tres años”, declaró a Milenio.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el galán del cine reconoció la existencia de Michelle, pero mencionó que no estaba seguro si era de su sangre, pues la conoció cuando ella tenía los 33 años.

¿A cuánto asciende la fortuna del actor?

Andrés García fue una de las caras y artistas más famosos del cine y la televisión mexicana. A pesar de que nació en Santo Domingo, República Dominicana logró nacionalizarse mexicano gracias a que emigró al país azteca en compañía de sus padres.

Desde la edad de 25 años García comenzó a trabajar en el cine y la televisión en grandes producciones como “Chanoc” “Pedro Navajas” “El Macho Biónic” “Tintorera”, entre otras más. Por ello, el galán acúmulo una gran fortuna, la cual de acuerdo con el sitio web especializado en patrimonios de celebridades ‘Celebrity net worth’, la fortuna total del actor asciende a unos 10 millones de dólares.

Cabe resaltar que las estimaciones no son exactas, pues se dice que en el año 2021 su patrimonio neto era de $20 millones de dólares, pero algunas propiedades del actor fueron vendidas.

En ‘Celebrity net worth’ se lee:

“Andrés García es un actor mexicano que tiene un patrimonio neto de $20 millones. Andrés García nació en Santo Domingo, República Dominicana en mayo de 1941. Se mudó a México para seguir su carrera como actor y se convirtió en un símbolo sexual en las décadas de 1960 y 1970. García tiene más de 120 créditos de actuación a su nombre, incluyendo su interpretación de Antonio Lombardo en la serie de televisión Tu o nadie en 1985, Andrés Duval en la serie de televisión El privilegio de mar de 1998 a 1999, y como Rubén Barrios en la serie El Pantera de 2007 a 2008. García ganó un Premio de Periodistas de Cine Mexicano al Mejor Actor por Tona machetes en 1986. En 2001 hizo construir una mansión que parecía un castillo”.

Entre su patrimonio se encuentran varios negocios y propiedades en México. Sin embargo, se puedo conocer que el actor había pasado unos momentos de crisis económica por lo cual se vio obligado a vender varias de sus propiedades, entre ellas sus casas llamadas “El Castillo”, “El Bosque”, y su casa en Acapulco “Pie de la Cuesta”, informó el portal Yucatán.

LEER MÁS: Cuatro niños y un adulto fueron apuñalados en un parque de Francia [VIDEO]