Herencia Andrés García: ¿Cuál es la disputa que hay por su fortuna?

Pronto se cumplirán dos meses del fallecimiento del actor de los años 70 y 80, Andrés García, quien falleció el pasado 4 de abril a sus 81 años luego de varias complicaciones de salud, entre ellas una cirrosis hepática y neumonía, según un comunicado publicado en ese momento.

Pues bien, a raíz de su muerte, el tema de su herencia y testamento ha sido algo que se ha hablado por parte de las partes involucradas en el mismo, pues hasta en la mejores familias, los problemas de repartición de herencia y dinero son bastante difíciles de llevar, los cuales pueden terminar en discusiones fuertes entre la misma familia.

Aunque fue el mismo Andrés García quien por medio de videos publicados en cuenta oficial de Instagram y entrevistas a medios de comunicación, hablaba del tema de su testamento y posibles herederos, ahora que él ya no está, la polémica se ha desatado debido a que él mismo García cambiaba recurrentemente su testamento dependiendo de las relaciones que llevaba con sus hijos.

En declaraciones García había dicho que desheredada a sus hijos y a Roberto Palazuelos: “Tan poca madre tienen que yo ando muy enfermo y no me dejan ni morir en paz. De ese tamaño de poca madre tienen Leonardo y otros hijos míos que andan por ahí, todo porque quieren quedarse con la herencia; les va a tocar pura madre. A Roberto lo había puesto como heredero, pero ya lo voy a quitar. Me está causando muchos problemas esa situación, lo quito y se acabó”, informó Yahoo!

¿Cuál es la disputa que hay por su fortuna?

De acuerdo con los medios de comunicación, Leonardo García, uno de los tres hijos del actor mexicano se ha manifestado en cuanto al tema de la herencia asegurando que existirían unas tres versiones del mismo: uno que firmó para Margarita, otro que hizo con Roberto Palazuelos y otro que hizo él.

“Primero que abran el famoso testamento, ¿no?. No sé cuál fue la última voluntad de mi papá, entonces de ahí se partirá, es lo que él haya decidido, yo estoy tranquilo con eso y pues cada quien. Nosotros ya le habíamos dado los documentos al notario de aquí de Acapulco, ayer hablé con él y entonces él me dice que los que no han dado sus papeles ha sido Margarita (…) De parte de mi hermano, de mi mamá y yo, mis papeles los tiene bien, que los que no tiene son los de Margarita, eso es lo que él dice”, expresó Leonardo García, según Al Rojo Vivo.

Ante estas declaraciones, la viuda de Andrés García, Margarita Portillo, emitió un comunicado en Instagram, en donde explicó que sucedida con el documento sobre el testamento de quien fue su esposo, pues Portillo ha sido cuestionada de querer quedarse con toda la fortuna de García.

En el comunicado se lee:

“Después de la lamentable muerte de mi esposo, el Sr. Andrés García García, he recibido innumerables llamadas con solicitudes de su parte, con el interés de saber qué ha pasado con el tema del testamento y herencia que dejó mi marido y, sobre todo, cuál es mi postura respecto a la información que circula en redes sociales, comentarios, suposiciones, rumores y aseveraciones que existen al respecto. Por otro lado y con mucha tristeza les digo que también he visto ataques hacia mi, hacia mi familia y hacia todo lo que tiene que ver con la relación que tuvimos mi esposo y yo. De todo eso que se dice, no voy a entrar en complicaciones, porque no voy a prestarme a los juegos de las oscuras intenciones de ciertos individuos o de algún grupo de personas que sólo buscan hacer daño y lastimar de una manera cobarde. Por lo cual, en el momento que se abra el testamento de mi esposo y se lea lo que fue su última voluntad y se respete lo que él estipuló como fue su deseo, mis abogados y yo daremos los comunicados y las entrevistas correspondientes”.

¿Qué tiene que ver Roberto Palazuelos en esta disputa?

En esta disputa, el actor mexicano Roberto Palazuelos esta involucrado pues hace unos días lanzó fuertes acusaciones en contra de la viuda de García. De acuerdo con Telemundo, Palazuelos dijo que se alejó de Andrés García debido a que Margarita fue la que provocó dicho distanciamiento. De igual manera, según Telemundo, Palazuelos asegura que al actor lo tenían “empastillado y drogado”.

Además, al momento de conocer sobre la muerte, Roberto publicó en Instagram: “Recibo la triste noticia que se me fue Andrés,a miles de km de Mexico,una de las personas más importantes en mi vida,la razón por la que me convertí en actor alguien a quien quise como un padre, estoy devastado por no haberme podido despedir de el y decirle cuánto lo quería,desgraciadamente gente ambiciosa que sólo quieren sus bienes lo alejaron de mi y de sus hijos,siempre lo recordaré y creo que este dolor nunca se me va a quitar,el fue mi gran amigo y cómo un padre para mi,fue toda una vida llena de historias y risas,le pido a Dios lo tenga en su gloria y me ayude a mi con este dolor que me parte el corazón,solo el sabe lo importante que Andrés fue para mi ,adiós leyenda querido padre,siempre te extrañare y te llevare en mis oraciones❤️🙏🏼”.

Asimismo, el “El Diamante Negro” dijo según el portal Quien, que impugnaría el testamento de Andrés García, explicando que cuando García se casó con Sandra Vale “lo hizo por bienes mancomunados” y con Portillo por “bienes separados”.

“Además una cosa muy interesante, cuando se casa con Sandra Vale de García, se casa por bienes mancomunados, por sociedad conyugal, y cuando se casa con Margarita, está casada por separación de bienes, y se casa 25 años después, entonces es mucho más poderosa la personalidad jurídica de Sandra Vale porque es la legítima esposa, y no nada más eso, sino que es la legítima dueña de todo de la mitad de las cosas que Andrés García adquirió en vida”, aseveró Palazuelos.

Tras todo este lleva y trae, Margarita Portillo publicó un video póstumo en el que Andrés García le hacía un llamado al actor mexicano para que no se metiera con su familia.

Esto decía Andrés sobre Palazuelos: “El día de ayer vi por la televisión que Roberto Palazuelos sigue difamando y hablando sobre mi y las desiciones que Andrés García, mi esposo, tomó en vida. Hasta el momento me he mantenido al margen de todo lo que se ha dicho manteniendo mi duelo y esperando que las desiciones de mi esposo se cumplan como el lo quiso. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que él mismo me pidió que grabara, ya que, como muchas veces me lo advirtió, se esperaba este tipo de acciones y palabras de Roberto Palazuelos y de la gente que no quiso estar a su lado cuando más los necesitó”

A lo que Palazuelos no se quedó callado y respondió, de acuerdo con La Mesa Caliente:

“De entrada, ese video, ese ya no era Andrés, ahí a Andrés ya lo tenían empastillado, lo tenían drogado, ella lo tenía secuestrado, envenenándolo en contra de toda la gente que estaba en el testamento, qué increíble que ellos sabían que estaba haciendo algo mal que hasta preparó ese video. Tú no tienes personalidad jurídica porque tú no eres la esposa, tú eres bígama, en el acta de matrimonio no hay un divorcio registrado, de ahí viene la información de que sabemos que Andrés nunca se divorció de Sandra Vale de García”.

¿A cuánto asciende la fortuna del actor y quienes son sus herederos?

El recordado Andrés García fue una de las caras y artistas más famosos del cine y la televisión mexicana. A pesar de que nació en Santo Domingo, República Dominicana logró nacionalizarse mexicano gracias a que emigró al país azteca en compañía de sus padres.

Desde la edad de 25 años García comenzó a trabajar en el cine y la televisión en grandes producciones como “Chanoc” “Pedro Navajas” “El Macho Biónic” “Tintorera”, entre otras más. Por ello, el galán acúmulo una gran fortuna, la cual de acuerdo con el sitio web especializado en patrimonios de celebridades ‘Celebrity net worth’, la fortuna total del actor asciende a unos 10 millones de dólares.

Cabe resaltar que las estimaciones no son exactas, pues se dice que en el año 2021 su patrimonio neto era de $20 millones de dólares, pero algunas propiedades del actor fueron vendidas.

En ‘Celebrity net worth’ se lee:

“Andrés García es un actor mexicano que tiene un patrimonio neto de $20 millones. Andrés García nació en Santo Domingo, República Dominicana en mayo de 1941. Se mudó a México para seguir su carrera como actor y se convirtió en un símbolo sexual en las décadas de 1960 y 1970. García tiene más de 120 créditos de actuación a su nombre, incluyendo su interpretación de Antonio Lombardo en la serie de televisión Tu o nadie en 1985, Andrés Duval en la serie de televisión El privilegio de mar de 1998 a 1999, y como Rubén Barrios en la serie El Pantera de 2007 a 2008. García ganó un Premio de Periodistas de Cine Mexicano al Mejor Actor por Tona machetes en 1986. En 2001 hizo construir una mansión que parecía un castillo”.

Entre su patrimonio se encuentran varios negocios y propiedades en México. Sin embargo, se puedo conocer que el actor había pasado unos momentos de crisis económica por lo cual se vio obligado a vender varias de sus propiedades, entre ellas sus casas llamadas “El Castillo”, “El Bosque”, y su casa en Acapulco “Pie de la Cuesta”, informó el portal Yucatán.

De acuerdo con El Universal, el propio Andrés García contó que los herederos de su fortuna eran su cuarta esposa, Margarita Portillo y su hermana Rosa María García, las mujeres que estuvieron siempre a su lado cuidándolo.

“Yo el testamento, yo no me acuerdo, dice Margarita que ella se acuerda, porque luego se me olvidan las cosas, yo el testamento, según yo, lo cambié o lo pienso cambiar, dice ella que ya lo cambié, a Margarita y mi hermana Rosita, y bye, bye”, dijo García en su momento.

