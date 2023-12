“Sobreviviendo Mis XV”: Protagonizada por Berenice Jonguitud

La comedia Sobreviviendo Mis XV está protagonizada por Berenice Jonguitud, quien le da vida a joven Danea, junto a Vero Bravo y Memo Villegas, quienes interpretan a sus padres. Desde el 15 de diciembre Sobreviviendo Mis XV está disponible en ViX, el servicio de streaming en español, en el plan premium.

Sobreviviendo Mis XV cuenta la historia de Danea, que se encuentra en la edad mágica. Lo que significa planear su quinceañera. Una en la que su familia quiere que ella continue con la tradición del gran vestido, baile de vals frente todo el mundo. Pero todo se complica cuando Danea cambia de escuela privada a fresa. Ella tiene que arreglárselas para balancear las exigencias de su familia, las nuevas amigas y organizar sus XV años cool pero tradicional, pero moderna, pero emotiva, pero que también le guste a la abuela…sin morir en el intento.

Berenice, de 21 años, le da vida a Danea y asegura que revivió sus quince al protagonizarla. “Cuando me mandaron el guion, lo que más me llamó la atención era lo parecida que me sentía al personaje cuando yo tenía 15: yo también hice mi fiesta y tiramos la casa por la ventana; [Danae] estaba pasando por las mismas vivencias y experiencias que yo había vivido unos años antes”, explicó Berenice a People en Español. “La verdad es que Danae es superenergética y eso a veces me costaba un poquito. Este era mi primer trabajo profesional como actriz. Eso sin contar con que el vestido era demasiado grande, también me costaba ahí llevarlo con toda la cola…El mío también fue superampuloso, grandote, y cuando lo tratamos de meter a la limosina, se atoró. Pero al final sí entro”.

Berenice Jonguitud a actuado en “Pinches Momias”, “No fue mi culpa: México”.

El elenco también incluye a Vero Bravo y Memo Villegas, Lupita Lara, Paco Luna, Sofía Carrera, Farah Justiniani, Hanssel Casillas y Juan Pablo Fuentes.

La dirección de Sobreviviendo Mix XV está a cargo de Chava Cartas y el guion fue escrito por Juan Carlos Garzón y Angélica Gudiño.

