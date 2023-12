Sarah Mintz comparte lo que aprendió de sus compañeras en Secretos de Villanas 2

Sarah Mintz está de regreso a la segunda temporada de Secretos de Villanas. La nueva temporada ya está disponible en el app gratuito Canela TV. Para ponerle más picante a la nueva temporada, Laura Zapata se unió a las seis villanas de telenovelas – Aylín Mújica, Cynthia Klitbo, Geraldine Bazán, Sabine Moussier y Gabriela Spanic.

Entrevista con Sarah Mintz

Secretos de Villanas destapa a la mujer detrás de la actriz que ha interpretado a las villanas más odiadas en populares telenovelas. Cada una de ellas comparte vivencias y momentos que han cambiado sus vidas. En una entrevista con AhoraMismo, Mintz describió a cada una de sus compañeras en Secretos de Villanas 2. “De estas mujeres se debe aprender muchísimo”, asegura Mintz. “Aylin es una luchadora e invencible y Geraldine es una mujer inocentemente buena”. Arriba puede ver la entrevista completa con Sarah Mintz.

Laura Zapata, quien es la villana original, entró al reality como invitada especial. Algo que Mintz dice que fue una gran idea de producción. “La señora Laura Zapata es tan divertida y tiene claro que es una mujer que no se deja engañar fácilmente y eso se tiene que aprender mucho”, dice Mintz. También asegura que Spanic es una mujer maravillosa. “Pero ella no se muestra así porque se tiene que defender”. “Sabine es una ternura de mujer…yo quisiera tener un poquito de su dulzura”, dice la colombiana. “Desde el primer día que la señora Klitbo contó su historia, a mí me partió el corazón. Pero me parece que es una mujer que tiene resiliencia y me gusta mucho que ella habla de mucha solidaridad con la mujer…Para mi convivir con cada una de ellas fue un regalo”, asegura Mintz.

Lo mejor de todo en Secretos de Villanas es que no es ficción. Todo es real. Las actrices se muestran exactamente como son y comparten secretos que han mantenido en privado.

La primera y segunda temporada de Secretos de Villanas está disponible en la aplicación que es totalmente gratuita Canela TV.