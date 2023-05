Robert De Niro entrevista a Alan Tacher

En el momento menos esperado el presentador de Despierta América, Alan Tacher, fue entrevistado por el actor Robert De Niro. Todo empezó cuando Alan tenía cita con el actor Robert De Niro y Sebastian Meniscalco para hablar sobre la nueva película About My Father. En el momento de la entrevista, el presentadora le reveló al actor hollywoodense que su cinta le recordó la relación que él tenía con su padre, quien falleció en 2017. Este dato conmovió tanto a la estrella de Hollywood que decidió no quedarse con la duda e invertir los papeles para convertirse en entrevistador y preguntarle a Alan acerca de su historia familiar.

Apenas Alan terminó de entrevistarlo Robert De Niro aprovechó para hacerle una pregunta al presentador. “¿De dónde eres?”, fue el cuestionamiento que le hizo, a lo que el presentador respondió contando la historia de su papá, que era de Turquía, mientras que su mamá es de origen rumano. Ellos se conocieron a después de la Segunda Guerra Mundial. Ambos viajaron a México y se conocieron en la universidad. Además contó que su padre tenía el mismo tipo de humor que tiene el personaje de Robert De Niro.

About My Father cuenta la historia de que un hombre es animado por su prometida, para que invite a su padre pasar el fin de semana con su adinerada y sumamente excéntrica familia. La reunión pronto se convierte en un choque cultural, lo que permite que padre e hijo descubran el verdadero significado de la familia. Durante la entrevista, Sebastian Maniscalco contó que tiene una relación muy íntima con su papá, con quien habla todos los días. Además, consideró que para él es un triunfo si la gente sale de ver su película con ganas de hablarle a algún familiar cercano.

Por otra parte, De Niro habló sobre los consejos que nos dan nuestros padres y que tal vez en el momento no les pongamos mucha atención, pero que son cosas que muchas veces recordaremos para siempre y nos servirán para tomar decisiones.

Una sorprendente decisión que De Niro, de 79 años, acaba de tomar es compartir que se acaba de convertir en padre por séptima vez. Así lo contó durante una entrevista con ET Canada sin revelar la identidad de la madre.

About My Father estrena el 26 de mayo.