Chiquibaby regresa a Despierta América y habla de la oportunidad que tiene

Después de varios años, Chiquibaby volvió a pisar las instalaciones de Univision. Stephanie Himonidis, nombre de pila de la presentadora, regreso a Despierta América este martes 25 de abril. “Me sentía nerviosa cuando venia en camino. Muy contenta. Muy feliz de verlos a ustedes en su estudio”, expresó Chiquibaby, quien fue corresponsal de Univisión hace más de siete años. “No conocía estos estudios. Esta lindo”.

Karla Martínez empieza compartiendo que muchos de los talentos de TV comenzaron en Univision. “Nos encanta ver que han triunfado y que sigan creciendo”, dice Karla a Chiquibaby. “Y que sigan regresando a esta su casa”. Chiquibaby le dice: “La verdad que la siento como mi casa. Los veo como mi familia. A pesar que hemos estado trabajando en diferentes proyectos. El verlos fuera de los estudios y tenerles ese cariño. Esa admiración a cada uno de ustedes. La verdad es que estar aquí sentada con ustedes es un privilegio. Humildemente les digo que estoy muy contenta de estar de regreso a Despierta América”.

Play

La Chiquibaby en exclusiva nos mostró detalles de su boda Stephanie Himonidis, la Chiquibaby, se casa en la Riviera Nayarita, entérate de los detalles para ese gran día. Despierta América con las más recientes noticias y lo mejor del entretenimiento: chismes, juegos, concursos, consejos útiles e invitados especiales. Presentado por: Karla Martinez, Satcha Pretto, Alan Tacher, Johnny Lozada, Ana Patricia y William Váldez. Para ver… 2014-05-07T17:08:20Z

Chiquibaby compartió que desde que salió de Telemundo decidió irse de viaje ya que trabajar en un matutino es “un trabajo muy tenso”. “Yo con la radio y la televisión no tenía mucho tiempo para viajar. Entonces cuando me dan esta oportunidad”, dice Chiquibaby, sobre al ser despedida de Telemundo en noviembre. “Entonces mi esposo me dijo que vamos hacer lo que no podemos hacer, y eso es viajar”.

Entonces Chiquibaby armó maletas y se fue de viaje con su esposo y su hija.



Chiquibaby reveló tras ser despedida, sin mencionar la cadena, no lo tomó como algo malo sino como una oportunidad. Una oportunidad para irse de viaje y pasar más tiempo con su hija Capri Blu de un año y medio. “Estoy viviendo esos momentos que quizás ya nunca mas voy a vivir”, compartió Chiquibaby en el matutino. “Lo estoy disfrutando pero igual mi trabajo es algo que quiero mucho y al público también”.

No muchos saben que Chiquibaby tiene su propio programa de radio “El Show de Chiquibaby”, donde ella es la productora ejecutiva. “Bendito Dios tengo trabajo”, dijo Chiquibaby, reportó People en Español. “Tenemos haciendo este show mucho tiempo y lo vamos a seguir haciendo y aún más y estamos intentando hacerlo en video para que también nos vean”.