Presentadora de Univision confesó su amor por Danilo Carrera: Mira lo que respondió

No es secreto que Danilo Carrera tiene a más de una suspirando por él. Ese es el caso de una de las presentadoras de Univision. Tanto así que ella no aguanto más y lo grito a los cuatro vientos. Durante un segmento de Despierta América, la periodista reveló lo que guarda su corazón. “Danilo Carrera, tan guapo…si tuviera 40 años menos, no se iba vivo”, dijo entre risas María Antonieta Collins, de 70 años.

La declaración de amor, que hizo Collins en modo de broma, arrancó carcajadas de sus compañeros. Pero no solamente de ellos, también muchos internautas revelaron en las redes sentir lo mismo que siente Collins a la edad que tienen. “[Danilo Carrera] es el verdadero colageno”, comentó una. “OMG Sra Collins yo también quiero”, escribió otra. Así que Collins no es la única.

Pero lo que menos se imaginó es que el mismo Danilo Carrera contestará a la revelación que hizo Collins frente a las cámaras. Francisca Lachapel anunció con mucha emoción el mensaje que envió el actor ecuatoriano a Collins. “Te amo Collins. Yo también tengo un crush contigo”, dijo Danilo en un post que subió en sus redes. Abajo pueden ver el divertido momento cuando Collins confesó su amor por Danilo el 28 de diciembre y la respuesta de él.

Este jueves 29 de diciembre, Alan Tacher y Raúl Gonzalez empezaron a cuestionar a Collins si ella es la del anillo de compromiso que posteó Danilo en sus redes hace unas semanas atrás. Hasta le preguntaron si se casa. Todo en modo de broma. Pero Collins quiso dejar algo muy claro porque según ella “se ha sacado de contexto”. “Lo que quise decir que con 40 años menos, ósea 30 yo diría ‘Ay Danilo'”, dijo Collins entre risas. Cuando le preguntaron que es lo que le gusta de Danilo, ella contestó: “Es tan sencillo ese muchacho. Ahorita está triunfando en México y tiene tantas cosas. Él es de buena familia. Además está como quiere”.

Danilo Carrera tiene novia que estudia medicina

Danilo Carrera, de 33 años, mantiene una relación con una chica fuera del medio. Hasta ahora solo se sabe que estudia medicina, y al parecer ya le entregó el anillo de compromiso. Pero no se sabe más detalles de esta relación. En el pasado, la vida privada de Danilo ha sido expuesta en los medios y redes sociales. Como cuando estuvo casado con la actriz Angela Rincón y luego mantuvo una relación con la también actriz Michelle Renaud. Pero ahora todo es distinto. ” Sí la escondo, sí la escondo, es algo mío, para mí, aprendí también que hay que dejarse cosas para uno, para la familia, y esta relación me la guardo para mí, la voy a cuidar mucho y la voy a tener muy cuidada”, declaró a la prensa, entre ellos el programa Hoy. “Es una persona con valores totalmente diferentes, se dedica a la medicina, no tiene nada que ver con la actuación. Me encanta porque es mucho más inteligente que yo, sabe cinco idiomas, no es mexicana”.