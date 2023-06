El Gordo y la Flaca se encuentra en plena celebración de sus 25 años de aniversario. Lili Estefan y Raúl de Molina se han ganado el cariño del publicó desde el primer día que estreno en la pantalla de Univision. Ambos empezaron ganando un buen sueldo pero con el tiempo en lugar de subir, los presentadores han tenido que aceptar un sueldo más bajo.

En estos momentos andan los rumores que volverán a bajar los sueldos en Univision, y El Gordo podría estar furioso, según Chisme No Like. Tanto así, que el presentador cubano podría dejar el show. También andan dando los rumores que Raúl se compró un lujoso departamento en España y tiene planes de irse a vivir allá.

¿Por qué no está Raúl de Molina en El Gordo y la Flaca?

Esta semana Raúl de Molina no está en El Gordo y la Flaca. El actor y presentador ecuatoriano Danilo Carrera fue a cubrir el puesto de Raúl. También Chiquinquira Delgado se encuentra acompañando a Lili Estefan para animar el programa de entretenimiento de Univision. Por lo que algunos se preguntan dónde esta El Gordo.

Raúl de Molina se encuentra de vacaciones en Grecia junto a su esposa e hija. El mismo presentador publicó un video donde se encuentra dentro del avión junto a su familia. “Disfruten mucho”, comentó Clarissa Molina en las redes de El Gordo. Abajo puedes ver las imágenes.

Cabe mencionar que el pasado mes de abril, Raúl de Molina estuvo en Marruecos. Durante ese viaje, señalaron a Raúl por fomentar el maltrato de animal. En dicho viaje, Raúl subió un video en sus redes donde intenta subirse a un camello. Los internautas no tardaron en criticar al presentador. “Raúl con todo respeto, hay cosas que simplemente no están bien y esta es una”, “Eso no se debe hacer, hay que eliminar esa clase de turismo”, “Pobre animalito”, “Eso es abuso de animal”, fueron solo algunos de los comentarios de sus seguidores.



Luego salió Raúl, a aclarar lo sucedido en sus redes, asegurando que el camello era un animal domesticado y que en Medio Oriente y otros países árabes como Marruecos, es usado como medio de transporte. “Para aclarar a los que protestan. ¿Cuál es la diferencia de montar a camello que en un caballo? En el desierto se monta en camello, ya que estos animales pesan más de 1, 300 libras”, compartió el presentador. También aclaró que el camello no se podía poner de pie por la silla no por su peso. “No es que el camello no podía subir, sino que lo pararon ya que la silla está sin amarrar y casi me caigo”. Y agregó: “Por otro lado estos animales los usan para que lleven carga en el desierto. También los matan como a las vacas y venden la carne a la gente que no puede comprar carne de res ya que la de camello es más económica”.