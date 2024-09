Paty Navidad explota contra Sabine Moussier tras insinuar que se acostó con varios

Sabine Moussier hizo fuertes declaraciones sobre Paty Navidad. Durante su participación en La Casa de los Famosos México, Moussier insinuó que Navidad se se prostituyó con algunos ejecutivos. “Que me diga con cuántos y con quienes para yo proceder legalmente”, dijo Navidad a las cámaras de los medios. “O ella ofrece disculpas públicas o la demando legalmente…ella lo hizo público y de igual manera pública la pido que se disculpe por lo que dijo porque es una gran mentira. Que si ella va a seguir con lo mismo y dice que lo vio nuevamente le dijo cuántos y quienes son los ejecutivos para ponerme de acuerdo con ellos, con toda la pena molestar, y proceder legalmente”.

Navidad continuo diciendo que “estoy harta y cansada que se me este difamando de cosas que no son. No soy santa pero yo no hago popó en donde comó. Y de mí nadie tiene nada que decir. Pues mis errores son públicos.

La ex participante de La Casa de los Famosos de Estados Unidos no va a permitir que alguien le arruine sus valores. “Soy una persona que lo que mas presumo y me llena de orgullo son mis valores, mi integridad y mi dignidad”.

Navidad asegura que en LCDLF no se puede estar en personaje por tanto tiempo. “Realmente no se puede fingir adentro y que ‘dicen hay que hicieron un personaje y que fueron actuar’, es mentira. Adentro de estos realities no puedes estar actuando todo el tiempo. ¡Eres tú! Sale a flote lo que tu eres

Sabine Moussier insinuó en el reality que Paty se acostaba con ejecutivos

Durante su participación La Casa de los Famosos México, Moussier insinuó tener una mala opinión de Paty, sin mencionar su nombre directamente. Sin embargo, sus comentarios generaron especulaciones entre los internautas, quienes interpretaron que se refería a Navidad. Moussier alegó haber presenciado situaciones comprometedoras, lo que encendió aún más la controversia. “Esta persona, que se hacía pasar por muy linda, no era nada linda. Nunca fue mi amiga, y la verdad, yo tenía una muy mala imagen de esta persona desde antes, porque había visto a los ejecutivos… ella, así, con brillantina y un ejecutivo (queriéndose quitar los brillos). Lo vi con mis propios ojos”, dijo Moussier.

Hasta el momento Moussier no ha respondido a las acusaciones de Navidad.