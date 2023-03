Pamela Silva reporta entre lagrimas el tiroteo en escuela de Nashville

A veces no es fácil contener las emociones cuando se reporta una desgracia. Así le pasó a Pamela Silva cuando reportaba en vivo el tiroteo en una escuela en Nashville este 27 de marzo. “Perdón, la verdad es muy triste tener que reportar una vez más, se repite la historia”, dijo Pamela entre voz recortada. “Justamente hoy fui a visitar una escuela para mi hijo y lo primero que te explican es la seguridad de un colegio. Disculpen por la voz recortada pero lamentable seguir reportando esto”. A lo que su compañero le dice: “Muchos padres se van a identificar contigo, que lo menos que piensan cuando van a dejar a sus niños en las escuelas es que nunca los van a ir a recoger”.

Cabe mencionar que Pamela Silva se convirtió en madre en abril de 2020. La periodista, quien es madre soltera, tuvo un varón a quien le puso el nombre de Ford Liam. El pequeño cumple este mes de abril 3 añitos, lo que quiere decir que ya está listo para empezar el Pre-K.

Pamela Silva entrevistó a una madre que salvó a sus hijos en el tiroteo en una escuela en Texas en 2022

El año pasado, Pamela Silva compartió una entrevista que le hizo a una madre de dos pequeños que afortunadamente sobrevivieron al tiroteo de Texas. La madre entró a la escuela durante el tiroteo y sacó a sus dos hijos. “No podía esperar porque yo necesitaba llevarme a mis hijos, si me mataban a mi me matan a mi, pero yo sí entré y agarré a mis hijos”, contó la señora Angélica a Primer Impacto sobre lo sucedido en la Robb Elementary School durante la matanza que perpetró Salvador Ramos. “En ese momento no tuve miedo, estaba corriendo con uno para llegar al otro y estoy orando porque les estoy poniendo en más peligro y podía oír los balazos”.

Angélica Gómez contó que sus hijos Vladimir y Pablo le dieron las gracias por ir por ellos: “Mami gracias por venir por nosotros y sacarnos porque te queremos mucho mami, gracias”.

El tiroteo del 27 de marzo en la escuela de Nashville

En el tiroteo del 27 de marzo en The Covenant School en Nashville, dejo siete muertos. Entre los fallecidos está la autora del tiroteo, llamada Audrey Elizabeth Hale. Las víctimas han sido identificadas por la policía en Twitter como Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs y William Kinney, todos de 9 años, junto con Cynthia Peak, de 61 años, Katherine Koonce, de 60 años, y Mike Hill, de 61 años. Koonce era la director de la escuela.