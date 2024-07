Dicen que Nodal dejo loca y pelona a Cazzu: ¿Verdad o falso?

Un conocido medio aseguró que Christian Nodal había dejado “loca y pelona a Cazzu”. El pasado 4 de julio Chisme No Like reportó que Cazzu se había rapado la cabeza después que Nodal la dejará por Ángela Aguilar. “Nodal saltó de Belinda a Cazzu, y de Cazzu a Ángela…nos ha quedado bien claro que [Nodal] es inestable”, dijo Elisa Beristain en Chisme No Like. “Pero será que las ¿vuelve locas?. Ustedes recuerdan ese momento cuando Britney Spears estaba enloqueciendo y en un ataque fue y se rapó. Ahora Cazzu, así la dejo Nodal, pelona”.

Resulta que la noticia de Chisme No Like es totalmente falsa. Cazzu no está pelona. La foto que el medio presentó como exclusiva y asegura que ella se rapó el cabello después de terminar con Nodal; y hasta mostraron un Antes y Después, es falsa.

Cazzu sí se rapó el cabello y se lo pintó de morado pero fue el 31 de mayo de 2021. Otro medio criticó a Chisme No Like por no verificar la noticia antes de presentarla como exclusiva. “Mentirle a su público. La neta que es decepcionante. Pero se sabe que así se manejan esos programas de YouTube. Que juegan con su público que fielmente los sigue”, dijo el presentador de Kadri Paparazzi. “Son notas inventadas”

Play

Critican a “Chisme No Like”

Kadri Paparazzi aseguran que si son profesional. “Nos caracterizamos mas para que nuestra credibilidad se más alta. Así tengamos conectadas 1,700 personas pero que la credibilidad sea sustentados con videos y pruebas, eso no tiene precio”, dijo presentador de Kadri Paparazzi. “Así tengamos el 80 por ciento menos que [Chisme No Like] en reproducciones, creo que en credibilidad los arrasamos”.

Play





Cazzu desmiente que está pelona

Sin imaginarse, Cazzu desmintió la nota de Chisme No Like. No Mas Rimel publicó en su sitio el arreglo que la cantante argentina se hizo en las pestañas y las cejas. En el video se aprecia a Cazzu con su cabello largo hasta los hombros y coqueteando con su nuevo look.