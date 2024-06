¿Christian Nodal le pagó a Cazzu para guardar silencio? ¿Cuántos millones?

Más de uno estaba pendiente de ver la reacción de Cazzu, una vez que Christian Nodal confirmara su romance con Ángela Aguilar. La cantante argentina reaccionó días después dejando claro que ella prefería estar lejos de todo lo que se está diciendo de su ex pareja y ex amiga. “Me siento en la necesidad de hacerles saber que ESTOY BIEN, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de las redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera”, escribió Cazzu en sus redes, quien tiene una hija de nueve meses con Nodal. Y agregó: “Vivan y dejen vivir”.

Ahora anda el fuerte rumor que Nodal podría haberle dado una buena cantidad de dinero a Cazzu para que no diga nada que pueda perjudicar la imagen del cantante. Algunos portales reportan que Nodal y Cazzu podrían tener un acuerdo monetario y es por eso que ella ha preferido mantenerse en silencio. Mientras que Nodal y Ángela son el centro de las criticas por su polémico romance que se sospecha que estuvieron juntos durante el posparto de Cazzu.

Pero Cazzu ha optado por mantener silencio. Según Chisme No Like, Nodal le pudo haber dado una buena cantidad de dinero para no divulgar detalles que podrían perjudicar la imagen del cantante mexicano. Según el conductor del programa Chisme No Like, Javier Ceriani, Nodal habría ofrecido sumas significativas de bienes inmuebles y cuentas bancarias para garantizar la discreción de Cazzu.

Play

¿Nodal compró el silencio de Cazzu?

Según el programa, Nodal le abrió una cuenta bancaria Cazzu y le deposito 9 millones de dólares, para su hija Inti. Pero ella no lo podrá tocar a sus 18 años. Además se dice que Nodal le compró tres casas a Cazzu en Argentina. Y supuestamente por eso Cazzu está tranquila de que su ex ya no este en su vida.