Myrka Dellanos dice que “me sentía como acosada” por Raúl de Molina

Myrka Dellanos habló de todo un poco durante una entrevista con Rodner Figueroa en su canal de YouTube “Cara a Cara en Rodner Rigueroa”. Uno de los temas que tocó fue sobre el romance que vivió con Luis Miguel en 2003. En ese tiempo ella trabajaba en Univision y Raúl de Molina era uno de sus compañeros. “¿Te acuerdas en ‘El Gordo y la Flaca’, cada vez que yo hacía esas promociones para salir en ‘Primer Impacto’”, cuenta Dellanos a Figueroa. “…pues Raúl (De Molina) me hacía todo tipo de preguntas indiscretas, que yo me quedaba: ‘Dios mío ¿cómo contesto esto, lo contesto, no lo contesto?’ y era en vivo”.

Así es, Dellanos asegura que vivió momentos muy incomodos cada vez que De Molina le hacia preguntas sobre Luismi. “Raúl de Molina me volvía loca y además que me hacía preguntas que estaban fuera de tono, y él lo sabe porque se lo he dicho, esto no es nada escondido…Yo decía: ‘Parece mentira que él me esté preguntando esto’, y un día llegué a mi casa y mi mamá me dijo: ‘¿Pero él es tú amigo, qué está pasando?’, y yo: “Ay mami, yo no sé ni por qué él me hace estás preguntas’, porque es que seguramente le estaban diciendo a él que me hiciera estás preguntas del show”.

Myrka Dellanos enfrentó a Raúl de Molina

Dellanos dice que enfrentó a De Molina fuera de cámara. “Yo lo llamé y le dije: ‘Raúl, no entiendo qué estás haciendo, lo que me estás preguntando, eso está súper fuera de lugar’ (y su respuesta) ‘Ah no pero yo escuché eso’, y yo ‘Sí, pero estamos en medio de un breve y, o sea, no viene al caso’. De cierta forma yo como que, me sentía como acosada, ‘wow, ¿qué es esto?, ¿qué tipo de preguntas son estas?’. Además creo que hoy en día, al pasar de los años tu miras hacía atrás y tu dices: ‘Esas preguntas no se las pudieran haber hecho a un hombre. No se lo hubiesen permitido’”, dijo Dellanos, quien asegura que a las mujeres siempre las han tratado distinto en la televisión en español, algo que además criticó y comentó que no le parece “justo”, que todo pasó porque en esa época no existía un productor que la defendiera a ella y que le pidiera De Molina respeto.

Arriba puedes ver la entrevista completa de Myrka Dellanos con Rodner Figueroa.