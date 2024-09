Luis Miguel y Paloma Cuevas se casaron: Myrka Dellanos reacciona

Luis Miguel y Paloma Cuevas ya están casados. Así es, el eterno soltero ya es un hombre casado. La noticia fue confirmada por un amigo íntimo del Sol de México. Rafael Herrerías es un reconocido empresario taurino y amigo cercano de Luismi confirmó que la pareja se habría casado en una ceremonia a la cual él fue invitado pero no pudo asistir. “Sí (fui invitado), pero estaba carísimo ir hasta allá. Fue hasta allá en…no me acuerdo cómo se llama, pero sí, claro (que me invitaron). (No fui) porque tenía a mi señora mal y no podía”, expresó Herrerías durante una alfombra roja de ‘Los 300 líderes más influyentes de México’ el pasado jueves 5 de septiembre.

Herrerías también dijo que Paloma Cuevas es una “gran mujer” y que están muy felices. “(Paloma) es una gran mujer, a final de cuentas, es una gran mujer y él la aprovecha. Qué bueno que estén contentos y que estén bien”.

Además duda que vayan a tener hijos ya que ambos tienen hijos, de sus relaciones pasadas, y ya están grandes.

Myrka Dellanos, la ex de Luis Miguel, está muy feliz con la noticia. “Yo creo que el amor se presta de esa forma y si quieres casarte es lo mas bello del mundo”, dijo la presentadora de La Mesa Caliente, de Telemundo.

La periodista tampoco cree que vayan a tener hijos. “No creo que van a tener hijos. Ellos van a vivir otra etapa de sus vidas. Los hijos están grandes y ahora pueden viajar el mundo”, dijo Dellanos con una sonrisa de oreja a oreja. “Estoy feliz, Yo sí pensaba que se iban a casar y eso iba a funcionar…los dos están en una edad muy bonita. Ellos están en una etapa muy bonita y se quieren mucho. Yo les deseo toda la felicidad del mundo”. Abajo puedes ver lo que dice Myrka Dellanos sobre la boda de Luis Miguel con Paloma Cuevas para las cámaras de Telemundo.

Paloma Cuevas tuvo dos hijas con el torero Enrique Ponce, una de 16 y otra de 12 años. Mientras que Luis Miguel tiene tres hijos. El cantante tuvo dos niños con la actriz Aracely Arámbula, Daniel y Miguel, de 15 y 17 años. Mientras que su hija Michelle Salas, de 35 años, la tuvo con Stephanie Salas.