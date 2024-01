Maribel Guardia seguirá bailando en bikini aunque este de luto

Maribel Guardia es una mujer de 64 años que ha mantenido su sensual figura. A pesar que se encuentra de luto por la muerte de su hijo Julián Figueroa, quien falleció el pasado 9 de abril, ella asegura que no es impedimento para posar en bikini para sus redes sociales. Ya que sabe que su hijo Julián Figueroa desea que sea feliz a pesar de su fallecimiento, la actriz tiene claro que lo más importante para su heredero es que cuide y esté al pendiente de su nieto José Julián, el hijo que procreó el cantante al lado de Imelda Garza-Tuñón. “Yo sé que Julián quisiera que fuera feliz, pero sobre todo sé que Julián quisiera que yo cuide al nieto, que siempre esté, el tiempo que Dios me de vida, cerca de él para protegerlo, para cuidarlo, para orientarlo. Todo lo que yo pueda con todo el amor del mundo”, dijo Guardia a Mezcalent TV.

Durante la premier de la cinta El Roomie, la actriz asegura que le gustaría grabar un dueto con Julián haciendo uso de la tecnología; pero no ahora, pues aún no está lista. “Es que me pongo a oír a mi hijo y me pongo muy feliz, pero ya luego me da una tristeza, me pongo a llorar; entonces más adelante sí, que tenga un poco más de fortaleza”, dice Guardia. Y agrega: “Me encantaría hacer un dueto con él, con la voz no, pero con imágenes de él. Quedaron canciones que no tenían videos, entonces hacer algo con inteligencia artificial”.

Maribel aún está enfrentando un dolor muy grande por la pérdida de su hijo, pero siempre buscará tener fortaleza para salir adelante sin darle importancia a las críticas. “A mí se me murió mi mamá y mi papá y es algo que me ha dolido, pero lo de un hijo, eso no se supera yo lo sé. Yo voy a vivir con este dolor, tengo que aprender a vivir con él y le pido a Dios que así sea, que siga yo en el escenario, que siga sonriendo y dándole gracias a Dios por estar viva”, dijo Guardia. “A los que critican que un día bailes o que un día salgas en bikini, ¡prepárense! Voy a seguir bailando y voy a seguir saliendo en bikini mientras pueda y Dios me de fuerza y eso me haga tener fortaleza, lo voy a hacer”.