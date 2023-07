Maribel Guardia se retira de la TV: ¿Por qué tomó la decisión?

A tres meses del fallecimiento de su único hijo, Julián Figueroa, Maribel Guardia tomó la difícil decisión de retirarse de la pantalla chica. La actriz es la anfitriona del programa Esto ya es personal, del canal Unicable, y ahora se prepara para empezar el proceso de su retiro.

La difícil decisión la tomó a casi cuatro meses de la muerte de su hijo, y es por eso que ha decidido retirarse temporalmente de la TV. “Quiero descansar un poco, tener un poco de tiempo para mí…ya saben todo lo que me ha pasado, pero la vida es así”, dijo Guardia a El Universal. “Es muy duro. Lo primero que quieres es no pararte de la cama, no quieres hacer nada”.

Julián Figueroa falleció el pasado 9 de abril tras sufrir un infarto.

Hasta ahora Maribel solo ha decidido retirarse de la televisión pero continuará actuando en la obra de teatro Lagunilla, Mi Barrio. “Es muy duro cuando tienes una perdida tan grande porque lo primero que quieres es no pararte de la cama, no salir de tu casa, no quieres ya saber nada”, comentó a los medios.

Por otra parte, la artista confirmó que las cenizas de su hijo permanecerán en su casa, como lo anunció en días anteriores. “Hay que hacer honor a la vida de mi precioso hijo. Gracias a Dios, fue un regalo enorme; sigue siendo mi luz, él está conmigo”, reveló Maribel.

Maribel confiesa que todavía tiene días muy difíciles. “Todavía no aterrizo, todos los días es confrontarlo, atenderlo y asimilarlo, creo que Dios me va a dar fortaleza; me la tiene que dar para continuar”.

Maribel Guardia estrenó su programa “Esto ya es personal”

El pasado mes de febrero Maribel Guardia estrenó su programa Esto ya es personal, por Unicable. Maribel era la protagonista del programa. Desafortunadamente a dos meses de estrenar el programa, Maribel perdió a su único hijo, Julián, producto de su relación con el también fallecido Joan Sebastian.