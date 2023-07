Maribel Guardia llora al recibir rosario con la imagen de su hijo [VIDEO]

No ha sido para nada fácil para la actriz, cantante y presentadora costarricensemexicana, Maribel Guardia, continuar con su vida luego de que el pasado 9 de abril falleciera su único hijo, Julián Figueroa, a la edad de 27 años, tras un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

A pesar de su gran dolor ella ha tratado de seguir con sus compromisos laborales y también dedicar tiempo para su familia, nieto y amistades. De igual manera, Maribel se ha visto bastante arropada por su círculo de amistades y seguidores, quienes la han acompañado durante este duro proceso.

Es así como en los últimos días la misma actriz y cantante compartió por medio de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, en donde tiene más de nueve millones de seguidores, un detalle por parte de sus seguidores el cual la dejó bastante emocionada.

¿Cuál fue el regalo que le hicieron a Maribel Guardia?

Pues bien, a casi tres meses desde la muerte de su hijo Julián Figueroa, la artista recibió un regalo por parte de sus seguidores el cual la hizo emocionarse mucho y hasta derramar unas cuantas lágrimas, debido al valor sentimental y significado para ella.

Por medio de sus historias de Instagram, la misma Maribel Guardia compartió imágenes de un rosario en plata el cual tenía incrustado por la parte de adelante la imagen de su hijo Julián y por la parte trasera la foto de la Virgen de Guadalupe.

Luego, la misma Maribel, publicó un video compartiendo a detalle el regalo que le habían dado, asegurando que había recibido 20 rosarios iguales y que, obviamente se quedaría con uno para ella y los otros los regalaría a quienes quisieron y amaron a su hijo.

“Hola, estoy en mi camerino. Quería enseñarles un regalo que, ay, pues qué puedo decirles, me tocó el alma Totalmente. Miren a mi niño precioso, mi amor”, expresó al comienzo del videclip

Y añadió: “Me regalaron veinte rosarios hermosos, con mi Julián, atrás está la Virgencita de Guadalupe. Pero bueno, cómo no emocionarme, imagínense, si ese niño es mi ángel, mi ángel de la guarda”, dijo con la voz entre cortada, mientras le daba besos a la foto de su hijo y se le salían unas cuantas lágrimas. Y agregó: “Ay perdón que me emocione, pero es que no hay manera de no hacerlo. Ya saben que yo estoy con mucho ánimo y echándole todas las ganas del mundo. Gracias, lo voy a traer conmigo y voy a regalarle a muchas personas que amaron a Julián para que lo tengan cerquita siempre”.

Finalmente, dijo que siempre tiene a su hijo presente en su mente y corazón, como si lo llevara tatuado, hasta el día que ella muera.

Ante esto, en la publicación, los mensajes de apoyo y admiración no se hicieron esperar. Muchas personas destacaron la fuerza y valentía de Maribel Guardia para seguir adelante a pesar de esta gran perdida. Muchos la califican como una mujer con mucha bondad y fortaleza.

“Que increíble fortaleza tiene esta mujer tan bella … sólo de verte yo estoy llorando imaginando lo que debes sentir , te admiro muchísimo ♥️”, escribió una seguidora.

Otra persona comentó: “Te admiro, eres un ejemplo a seguir de lucha, a pesar de traer dolor en tu corazón sigues adelante y estás siempre dando amor y luz a quienes te rodeamos. Julián siempre estará en nuestros corazones 🪽✨🌹❤️‍🩹”.

“Mi @maribelguardia eres una mujer admirable en todos los aspectos,, te quiero y estas en mis oraciones siempre, nuestro Julian lo tendremos siempre en nuestros corazones”, dijo alguien más.

¿Cuál fue la causa de muerte de Julián Figueroa?

El hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian falleció el día 9 de abril de 2023, en su casa de la colonia Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, a eso de las 19:00 horas tras un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, así lo confirmó Maribel Guardia por medio de un comunicado oficial en su cuenta de Instagram en donde expresó:

“Estimados amigos, Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la

ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Ruego comprensión por el profundo dolor por que estamos pasando, quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos”.

LEER MÁS: “Grimace Shake”: ¿De qué trata el reto viral de TikTok?/span>