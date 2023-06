Maribel Guardia se divierte con su nieto a carcajadas – MIRA

A dos meses de la muerte de su hijo Julián Figueroa, Maribel Guardia se refugia en su familia y su trabajo. Su único nieto José Julián es el remedio perfecto para el dolor que lleva por dentro.

La actriz costarricense de 64 años publicó esta semana un nuevo video donde se divierte con su nieto en un auto. “Alguien juega con el aire acondicionado y siempre saca la mejor de mis sonrisas”, escribió Maribel al lado del video donde sale muy sonriente y de gorra, al lado de su nieto que cada día que pasa se parece más al desaparecido hijo de Joan Sebastian. “Se nota la tristeza en sus ojos pero es tan gerrera y fuerte que sonríe con el corazón destrozado y para que su nieto no le falte la abuela linda y feliz te re adoro eres un ejemplo”, comentó una internauta. “Estoy segura que tu nieto a sido una luz en tu vida y el motivo para seguir adelante. Dios los bendiga. Saludos desde tu tierra”. Otra escribió: Ésos ojos tan tristes me rompen el corazón 😢..me recuerda los ojos de mi madre cuando perdió a su hijo mayor, su mirada y su sonrisa no han vuelto a ser igual 💔😔😭..Dios bendiga a todas las madres que han sufrido el dolor de perder un hijo ❤️”. Abajo está el video que compartió Maribel Guardia con su nieto.

Jose Julián es el único hijo que tuvo Julián Figueroa con su esposa Imelda Garza Tuñón. La joven guarda una exclente relación con su suegra Maribel Guardia. Ellas siguen viviendo juntas a pesar del fallecimiento de Julián.

El pasado mes de mayo, Maribel festejó su cumpleaños junto a Imelda. “Feliz cumpleaños tía 💙💙💙 te quiero mucho, gracias por siempre estar, vamos a pasarla bomba 😎😎 @maribelguardia”, comentó la viuda de Julián, desencadenando la molestia entre los fans de Maribel Guardia.

“Tía se le dice a la suegra en México? qué es eso, por favor!!!”, “Tia? Es tu suegra y abuela de tu hijo”, “Que feo se expresa.. que aprenda algo de la suegra mejor” y “Pasarla bomba 💣 que es eso 😖???”, fueron algunas de las reacciones que manifestaron los fans de la exmujer de Joan Sebastian.

“Wow esta muchacha tiene mucho ángel pero definitivamente no sabe expresarse. Aunque sea por política, debes de tener mas creatividad cuando escribes algo”, “qué tal esta mujer!!! las personas no se reemplazan, y se debe de seguir un duelo, un respeto”, “A pasarla bomba??? deberías de tener más respetó, están de luto o no😮?” y “Tia??? pos de dónde es 😂?”, agregaron otros seguidores.

Una fan salió en defensa de Imelda, y le dijo a Maribel: “Perdiste un hijo, pero ganaste una hija y hasta nieto. Dios te ama mucho, Maribel”.