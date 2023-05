¡Maribel Guardia cumplió 64 años!: Confesó que tiene el corazón roto por su hijo Julián

Este 29 de mayo Maribel Guardia festejó su cumpleaños número 64, el primero desde el fallecimiento de su único hijo, Julián Figueroa, lo que la tiene llena de tristeza y dolor.

Y aunque la estrella de la pantalla chica festejó la fecha rodeada de familiares y amigos, entre ellos su esposo, Marco Chacón, su nuera Imelda Garza y su nieto, Juliancito Figueroa, confesó que sintió un vacío por la sorpresiva partida de su hijo, ocurrida el 9 de abril pasado.

La exmujer de Joan Sebastian compartió en su cuenta de Instagram un par de fotos de la celebración de su cumpleaños, y un mensaje en el que confesó estar atravesando por un momento oscuro en su vida.

“Hoy cumplo un año más de vida y le doy gracias a Dios por llenar mi vida de bendiciones, amor y luz en los momentos más oscuros de mi alma. Me regaló un hijo precioso que siempre va a habitar en mi corazón y que desde el cielo cuida a esta familia”, comentó la también cantante, quien compartió en su red social un par de imágenes de su cumple. “Les doy gracias a todos por el amor, las oraciones, y los buenos deseos. Los amo ❤️ Gracias por los globos @globosshalala y mi outfit de @ronaldoanzuresmx”.

La exconcursante de Miss Universo, quien lució muy guapa, ataviada en un vestido blanco, también sintió el apoyo y cariño de sus miles de fans, quienes le dedicaron bellas palabras y pensamientos.

“Feliz cumpleaños querida Maribel! Te abrazo con mucho cariño 🎈🎈🎈”, “Yo realmente te admiro. Me das fuerzas. Yo estoy pasando momentos oscuros. Eres un ángel. Tu mirada es muy triste y como siempre he dicho nadie sabe cómo está otro por dentro. Pero tienes una gran entereza”, comentaron dos fans de la exreina de belleza.

“Te abrazo fuerte guacarandilla hermosa”, “Es una mujer muy admirable, mis respetos y es gran ejemplo. Con tanto dolor que ahora estás pasando solo tengo palabras de aliento y admiración, feliz vuelta al sol” y “feliz cumpleaños,hermosa señora,que Dios le siga dando esa fortaleza para seguir adelante ,a pesar de su dolor”, comentaron otros admiradores de la ex Mss Costa Rica.

Maribel también recordó el que fue su cumpleaños al lado de Julián Figueroa, y publicó un video del festejo de sus 63 años, que guarda como un gran tesoro.

“Hace un año celebrando mi cumpleaños 🎁 Dios cômo no extrañar a mi niño? llegaba la noche anterior a las 12 en punto con un regalo, rosas, y me cantaba con su guitarra? Estoy colgada de la mano De Dios para que me ayude a transitar por este túnel de dolor y lágrimas, y con la ilusión de encontrar luz al final”, dijo la estrella del mundo del entretenimiento. “Sé que Julián habita en el corazón De Dios y que algún día nos vamos a reunir. Y les prometo que voy a salir adelante. Pero estás fechas me parten el corazón 💔”.