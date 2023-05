Maribel Guardia se quiebra tras ausencia de su hijo: “Estoy transitando en un túnel de dolor”

Ha pasado ya mes y medio desde el fallecimiento de Julián Figueroa, y aunque su madre, Maribel Guardia, ha tratado de mostrarse como una mujer fuerte, este fin de semana recurrió a sus redes sociales para confesar que está embargada por el dolor y la tristeza.

La exreina de belleza compartió un video en su cuenta de Instagram, en el que se aprecia al fallecido Julian, cantando y cabalgando un caballo, dos de los grandes talentos que tenía.

La conductora de televisión acompañó el video con un comentario, con el que abrió su corazón y dijo extrañar mucho a su único hijo.

“Suspirando por ti mi niño precioso, yo aquí transitando en un túnel de dolor pero agarrada de la mano De Dios”, comentó Maribel en su Instagram. “Cabalga libre en el cielo con mis bendiciones y un pedacito de mi alma 🐎🐴🏇@julian_f.f”..

Tras el video, la cantante Ana Bárbara, amiga cercana de Julián Figueroa y de su familia, reaccionó con la frase: “UN CHINGON MI NIÑO!!!! 💜”.

Otros seguidores de la exmujer de Joan Sebastian compartieron mensajes en los que quisieron darle ánimo a la ex Miss Costa Rica.

“Bella te abrazo con todo mi corazón y mi alma ❤️❤️❤️❤️”, “Orado por el alma de Julián, espero que mis oraciones lleguen al cielo 🙏”, “Julián siempre estará con nosotros en nuestros corazones.❤️ Te Quiero Mucho ❤️”, “Maribel, estamos contigo apoyándote”, afirmaron algunos fans de la artista.

“❤️No es fácil poder aceptar, aprender a vivir sin la presencia física de un ser tan Amado ! Yo VOY TAMBIÉN PA 18 meses q PERDÍ A MI ÚNICO HIJO TAMBIÉN ! El único NUESTRO PADRE CELESTIAL EN CONTROL DE NUESTRAS VIDAS!💔”, agregó otra admiradora de Maribel.

Hace dos semanas, tras el que sería el cumpleaños número 28 de Julian Figueroa, la adolorida madre dedicó unas conmovedoras palabras a su “niño adorado”.

“Felizcumpleaños🎂♥️🎈🎁 @julian_f.f Hijo amado, en este 2 de mayo cumplirías 28 años. Te extraño con el alma desgarrada. Quizá soy egoísta porque estás en un mejor sitio, cerquita de Dios, pero mi corazón todavía no entiende de planos etéreos. Me quedo con tantos recuerdos inolvidables”, dijo la también cantante, adelantando que ha estado sintiéndose físicamente enferma.

“Aunque hay momentos en que no logro respirar y me tiemblan las piernas, recuerdo que tuve la suerte de ser tu mamá por el tiempo que Dios quiso, recuerdo que tuve el privilegio de conocer tu alma llena de luz, tu aguda inteligencia, tu negro sentido del humor, tu talento y tu música”, dijo. “Nos dejaste tu carne y tu sangre en ese nieto hermoso en el que puedo mirar tus ojos. Saldré adelante hijo adorado, no te preocupes por mi, tu luz me va a acompañar hasta que Dios decida reencontrarnos. Mientras tanto aquí celebraremos y honraremos tu vida 🙏🏼♥️”.