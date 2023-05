Maribel Guardia revela que está enferma tras muerte de su hijo Julián: ¿Qué tiene?

Maribel Guardia atraviesa por el peor momento de toda su vida, tras el repentino fallecimiento de su único hijo, Julian Figueroa, ocurrido hace casi un mes, y aunque la actriz y cantante ha tratado de ser fuerte en medio de semejante dolor, confesó que la pérdida de su “niño”, ha comenzado a afectar su salud.

La ex Miss Costa Rica hizo la revelación con motivo del que habría sido el cumpleaños número 28 de Julián Figueroa.

La mamá del cantante compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram para honrar a su hijo, y allí confesó estar sufriendo dolencias físicas, más allá de las emocionales que le ha dejado este duro capítulo.

“Hay momentos en que no logro respirar y me tiemblan las piernas”, reveló Maribel Guardia en su mensaje, donde agregó que a pesar de ello agarra fuerzas de los hermosos momentos que pasó al lado de su hijo, lo que la ayuda a sobrellevar el dolor.

Recuerdo que tuve la suerte de ser tu mamá por el tiempo que Dios quiso, recuerdo que tuve el privilegio de conocer tu alma llena de luz, tu aguda inteligencia, tu negro sentido del humor, tu talento y tu música”, dijo la exesposa de Joan Sebastian, con quien tuvo a su hijo Julián.

“Te extraño con el alma desgarrada. Quizá soy egoísta porque estás en un mejor sitio, cerquita de Dios, pero mi corazón todavía no entiende de planos etéreos. Me quedo con tantos recuerdos inolvidables”, manifestó la exreina de belleza, al tiempo que advirtió que no desfallecerá.

“Saldré adelante hijo adorado, no te preocupes por mi, tu luz me va a acompañar hasta que Dios decida reencontrarnos. Mientras tanto aquí celebraremos y honraremos tu vida 🙏🏼♥️”, concluyó la artista en su publicación, que pronto superó el medio millón de “likes” y desencadenó todo tipo de mensajes de apoyo de su público, quienes le desearon pronta mejoría.

“No eres egoísta ! Eres una madre que ama como se debe, con todas las fuerzas del alma ! 🧡”, “🙏🙏🙏Bendiciones y que su luz te mantenga abrazada fuertemente 🙏”, “todas como mamás lloramos contigo y oramos por ti 💜”, y “espero que tu salud cada día esté mejor”, fueorn algunas de las reacciones dde los fans de Maribel.

“Eres un gran ejemplo de fe y de entrega a Dios, con toda mi alma te abrazo y con todo mi corazón TE ADMIRO”, comentó otra admiradora de la preciosa costarricense.

Tras la muerte de su hijo, el 9 de abril en su casa de Ciudad de México, la estrella de la televisión y la música anunció la triste noticia con este mensaje.