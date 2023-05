Maribel García: la otra mujer que amaba con locura a Julián Figueroa: ¿Quién es?

Este 2 de mayo el fallecido cantante Julián Figueroa estaría celebrando el que sería su cumpleaños número 28, y el dolor por su partida sigue presente entre sus seres queridos y el público que tanto lo admiraba.

Y a la larga lista de mujeres que lo amaban con locura, encabezada por su madre, Maribel Guardia y su esposa, Imelda Garza, se suma también el nombre de Maribel García, una bella costarricense, quien se declaró devastada tras el fallecimiento del intérprete.

“Por primera vez en la vida acabo de experimentar lo que es que te arranquen un pedazo de corazón. Me dejas con el corazón roto, con ganas de abrazarte fuerte y seguir teniendo la platica que si Messi o CR7… qué irónico que eso fue lo último que hablamos, mi infancia fue tan hermosa gracias a ti y a tus locuras”, comentó la preciosa jovencita de 29 años, quien se desempeña como conductora del canal deportivo TUDN digital de México.

A través de su cuenta de Instagram, la joven dejó ver lo mucho que amaba al hijo del Rey del Jaripeo, y recordó haber vivido a su lado cientos de momentos hermosos llenos de amor, que jamás se borrarán de su mente.

“Quiero regresar el tiempo e ir cuando en la navidad estábamos juntos esperando en abrir los regalos y ver el amanecer, comer papitas de McDonald’s y hacer guerra de almohadas. Amabas ir en navidad a Costa Rica”, dijo con mucho dolor la comunicadora, quien en su publicación agregó varias fotografías al ldo de Julián, desde que eran niños.

Pero ¿quién es la mujer que habla con tanto amor del cantante?

Se trata de su prima, una sobrina de Maribel Guardia, con quien Julián vivió momentos cercanos desde su infancia, y con quien guardaba un amor fraternal, como si fueran hermanos.

La prima de Julián Figueroa destacó que el artista era un hombre con un enorme corazón y sensibilidad y aseguró que lo extraña mucho.

“Regresa a hacerme bullying a burlarte de mi o lo que sea, y sí, lo admito, Messi es el mejor del mundo que más da si tú lo decías así es, no importa que sea el mejor no me va a regresar a mi primito. Eras un niñote con corazón tan grande ojalá todos tuviéramos un poquito de tu bondad el mundo sería mejor”, comentó la periodista deportiva, quien en su Instagram se hace conocer como BelaGol.

La joven, quien coincidencialmente cumple años un día antes del cumpleaños de Julián, el 1 de mayo, reveló además que su primo le dio muchas lecciones de vida.

“Gracias por tus consejos y por tu inteligencia, aprendí mucho de ti. Gracias por hacerme reír con tus tonterías. Gracias por hacer el esfuerzo de hablar conmigo de fútbol mientras te gustaba más la NFL”, dijo la sobrina de la ex Miss Costa Rica.

Tras la muerte de Julián, la costarricense, quien se mudó hace poco a México, insistió en lo mucho que amaba como un gran hermano al cantante y agregó: