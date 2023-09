Maribel Guarda le pide ayuda a su fallecido hijo Julián Figueroa

Este 9 de septiembre se cumplieron cinco meses del fallecimiento de Julián Figueroa, único hijo de Maribel Guardia. El joven falleció el pasado 9 de abril a sus 27 años tras sufrir un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”.

Desde entonces Guardia ha usado sus redes como su medio para expresar el gran dolor que vive tras perder a Julián, producto de su matrimonio con el cantante Joan Sebastian. “Hijo amado, cinco meses y sigue doliendo mucho tu ausencia física, ayúdame a continuar sin ti”, escribió Guardia en sus redes este fin de semana con una foto de su hijo.

Famosos escribieron en el muro de Guardia para expresar sus sentimientos: “Mi Maribel Amada te abrazo cada día ✨🙏✨♥️ y deseo que sigas teniendo esa fuerza y tu fortaleza se haga más grande para tu día a día”, dijo Aracely Arámbula.

“Te mandamos mucho amor”, comentó Marjorie de Sousa

“Te abrazo fuerte”, dijo Jomari Goyso.

La muerte de Julián causó consternación en el mundo del entretenimiento y sus seguidores, debido a que la madre y el padre de “Juliancito” son dos de las figuras más queridas dentro del mundo artístico, aunado a que el joven estaba impulsando su carrera como cantante y compositor. Al cantante le sobrevive su esposa Imelda Garza y su hijo José Julián, de 6 años.

Maribel Guardia dice que sabe cuando morirá

Maribel Guardia reveló hace unas semanas atrás que sabe cuando partirá de este mundo, confesando que su hijo fallecido le reveló cuando sucederá esta situación.

“Yo vi Julián cuando rezaba, llegó a mi lleno de luz, me abrazó, cambió mi dolor, ellos estaban como bien dices en la luz”, comentó a los medios, informó Azteca Veracruz.

La actriz de origen costarricense no reveló la fecha exacta que supuestamente va a morir, solo dijo lo siguiente: “Cuando perdí a Julián no podía ni caminar, me temblaban las piernas, y un día que estaba rezando el rosario llegó a mí, lo vi lleno de luz, me dijo muchas cosas, hasta cuándo me voy a morir, pero ya no les voy a contar eso”, finalizó.