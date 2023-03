El libro más polémico de María Antonieta Collins ¿De qué trata?

María Antonieta Collins es una periodista mexicana que ha logrando excelente reconocimiento en la televisión hispana por desempeñar por más de 30 años el rol de periodista en la cadena Univisión. La recomida comunicadora también es autora de nueve libros que han formado parte de su carrera como periodista y corresponsal principal de Noticias Univision.

María Antonieta Collins tiene un don innato para comunicar además de estar especializada en temas del vaticano ha sido ganadora de seis premios Emmy asi como Peabody y Edward Murrow Award acumulados en sus 40 años de carrera como periodista. Asimismo, escribe dos columnas semanales. una en el diario “El Nuevo Herald de Miami”, y otra en “El Sol de México”, con estás amplia carrera suma nueve libros de su autoría.

¿Cuántos libros ha escrito María Antonieta Collins?

La periodista mexicana con más de 40 años de experiencia de los cuales 30 ha sido en la cadena Univisión ha sido autora de nuevo libros a lo largo de su carrera los cuales son:” Porque quiero, porque puedo y porque me da la gana”, “Cuando un monstruo despierta”, “Dietas y recetas de María Antonieta”, ‘En el nombre de comprar y firmar… y no llorar: Como me libere de la adición de las tarjetas de crédito”, “¿Muerta?… pero de la risa”, “Como lidiar con los ex: hombres, mujeres… y fantasmas del pasado”, “Que dijo que no se puede, Fidel y Raúl mis hermanos: La historia secreta”.Son los títulos de los libros de la periodista mexicana.

El libro más polémico de María Antonieta Collins

Los libros enfocados en el crecimiento personal, autoayuda y empoderamiento femenino hizo que la periodista diera un rumbo a la hora de escribir y al ser cercana de la hermana de Fidel Castro nació el libro más polémicas que ha escrito la periodista “Fidel y Raúl mis hermanos: La historia secreta” narra las memorias de Juanita Castro sobre sus hermanos contadas en primera persona a María Antonieta Collins es por eso que Juana de la Caridad “Juanita” Castro le cuenta en primera persona sus memorias de cómo se convirtió parte de la estadística y vivió el exilio cubano en los Estados Unidos, al ser la quinta de siete hermanos entre ellos Raúl y Fidel Castro líderes de la revolución cubana.

¿Por qué Juanita Castro cree que su hermano, Raúl Castro, saldrá del poder en 2018? María Antonieta Collins habló en exclusiva con la hermana de Fidel Castro, quien vive en Miami. Juanita recordó los inicios de la Revolución cubana. Dijo que en un principio siempre pensó que sería algo “democrático”, pero que con el tiempo vio que los cambios que prometió Fidel no serían los que vería el país. Infórmate:… 2016-12-05T20:27:59Z

Este libro fue publicado en el año 2011 por María Antonieta Collins además de ser cercana a Juanita Castro y como dice parte de la descripción del libro. “Esta es una gran historia para cubanos y para quienes no lo son. Es el testimonio contado en primera persona, por alguien que estuvo desde que naciera, junto a dos de los personajes políticos de la historia contemporánea de América Latina: sus hermanos Fidel y Raúl. Es por lo tanto una radiografía -la más cercana y fidedigna- que alguien pudiera hacer de los suyos: de su madre, de su padre, de los abuelos y de todos los hermanos incluyendo los famosos y los que decidieron no serlo. Es el recuento de la mujer que rompió con todo, y quien en 1964 vino a vivir al exilio cubano en los Estados Unidos. Es la historia que Juanita Castro nos debía a todos, la que nunca ha contado a nadie, y aquí la tienen.”