Livia Brito revela porque no ha podido quedar embarazada

Livia Brito, de 36 años, quiere ser mamá y no ha podido. La actriz cubana empezó un tratamiento en enero de este año y todavía no queda embarazada porque tiene un problema. “Estoy otra vez en tratamiento porque tengo un problema médico, se llama endometriosis, es una cuestión que tengo que llevar tratamiento para poder embarazarme. Por eso no me he podido embarazar”, compartió Brito a Despierta América, quien heredo dicha condición médica de su familia. “Es algo de mi hermana, de mi mamá, mis abuelitas”.

Brito empezó un tratamiento en enero y esperaba quedar embarazada en febrero o marzo. Pero nada. Ahora en abril la actriz empezará otro tratamiento.

La endometriosis es una afección en la que células similares al revestimiento del útero, o endometrio, crecen fuera del útero. La endometriosis a menudo involucra el tejido pélvico y puede envolver los ovarios y las trompas de Falopio. Puede afectar órganos cercanos, incluidos el intestino y la vejiga, según Mayo Clinic. Este padecimiento “puede presentar problemas de fertilidad”, como sería el caso de Livia Brito.



“Por eso les digo a las mujeres que si pueden congelar sus óvulos que lo hagan”, recomendó la actriz.

Brito desea tener hijos con su pareja, el entrenador personal Mariano Martínez. La actriz se alejo de los foros para concentrarse en empezar una familia. “Me acabo de hacer la extracción de los óvulos, pero todo bien, en buen camino, si Dios quiere pienso yo que sí (se lograra el embarazo)”, dijo Brito.

Pero si no queda embarazada, la actriz consideraría adoptar. “Ya hay mucho avance, qué bueno, gracias Dios, y esperemos que llegue a buen término”, finalizó.

Livia Brito anunció el año pasado que no estaría en la segunda temporada de La Desalmada porque deseaba ser mamá.