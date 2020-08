Livia Brito pierde el protagónico en telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?: ¿Por qué la sacaron?

Livia Brito ya estaba montada y feliz de saberse que era la protagonista de la nueva telenovela de Televisa ¿Qué le pasa a mi familia?, pero la fiesta se le aguó, pues el productor de la historia decidió sacarla del elenco, tras la polémica suscitada en julio pasado, cuando agregió a un paparazzi que quiso fotografiarla junto a su novio, en Cancún.

La noticia del despido de la cubana, de 34 años del nuevo melodrama, fue anunciado por productor Juan Osorio, quien según reveló el diario El Universal, tomó la determinación de decirle “adiós” a la actriz, ante la ola de críticas y el rechazo que generó su comportamiento entre el público mexicano.

“Creo que el público tiene mucho que ver con la decisión… Acostumbro a respetar al público, a ustedes (la prensa). Estoy en contra de la violencia y en contra de las expresiones no gratas”, comentó Osorio, al citado medio, donde agregó que la nueva protagonista del melodrama será Ariadne Díaz.

El productor hizo eco de los comentarios de los televidentes y dejó claro que “no me gusta que le falten el respeto a mi país”, tomando el incidente como un asunto muy serio, dado que Brito es extranjera y en México le han abierto todas las puertas.

El exmarido de Niurka Marcos agregó que ya le informó a Livia de la decisión y dijo que la protagonista de La Piloto dijo que asumía la responsabilidad.

Osorio aclaró que la determinación final de sacar a la cubana del elenco fue cuestión suya, pero manifestó que de paso la televisora para la que trabaj lo apoyó plenamente.

“La decisión fue mía, tengo el apoyo de la empresa [Televisa]. Cuando me senté con Livia acordamos que no era conveniente que estuviera en la novela. Ella tenía sus asuntos que resolver y yo tenía que comenzar a grabar, y, por conveniencia al producto, había que cambiar”, explicó Osorio

Livia Brito: Sale a la luz video de supuesta agresión a fotógrafo | Al Rojo Vivo | TelemundoDespués que la actriz Livia Brito negara atacar a un fotógrafo, sale un nuevo video que la implica a ella y a su acompañante en la agresión. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: https://bit.ly/AlRojoVivoYT Al Rojo Vivo: “Al Rojo Vivo con María Celeste” es una revista noticiosa que, en una hora, lleva al televidente en un recorrido a través del mundo. Es una “paella informativa” que ofrece algo para todos los gustos: noticias locales e internacionales, entretenimiento, moda, entrevistas en vivo, investigaciones especiales, notas de interés humano, salud, alertas al consumidor y lo nuevo en tecnología. Telemundo App Telemundo – Capítulos Completos es tu destino digital para disfrutar la programación que te gusta! Mira episodios completos de tus shows favoritos de Telemundo, televisión en vivo y contenido exclusivo al descargar el app Telemundo – Capítulos Completos y entrar con tu cuenta de proveedor de TV. Telemundo Es una empresa de medios de primera categoría, líder en la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para hispanos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. La cadena ofrece producciones dramáticas originales de Telemundo Studios – el productor #1 de contenido en español de horario estelar – así como contenido alternativo, películas de cine, especiales, noticias y eventos deportivos de primer nivel, alcanzando el 94% de los televidentes hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 17 estaciones propias y 57 afiliadas de TV abierta. Telemundo también es propietaria de WKAQ, una estación de televisión local que sirve Puerto Rico. Telemundo es parte de NBCUniversal Telemundo Enterprises, una división de NBCUniversal, una de las compañías líderes en el mundo de los medios y entretenimiento. NBCUniversal es una subsidiaria de Comcast Corporation. FOLLOW US TWITTER: http://bit.ly/1FcNEf3 LIKE US ON FACEBOOK: http://bit.ly/1xwNmKZ #AlRojoVivo #Fotografia #LiviaBrito Livia Brito: Sale a la luz video de supuesta agresión a fotógrafo | Al Rojo Vivo | Telemundo youtube.com/c/alrojovivo 2020-07-04T00:37:32Z

La estrella de las telenovelas hasta el momento no se ha referido abiertamente a su despido, pero a través de sus redes sociales ha enviado varios mensajes que parecen hablar de su sentimiento tras la noticia.

Livia ha hecho mención a la tristeza y a los momentos difíciles, asegurando que hay que sacarle la vuelta.

“Hay veces que tenemos que ser pacientes mis #aLIVIAnados , luego tenemos que cruzar obstáculos difíciles para conseguir lo mejor”, le dijo la actriz a sus fans en su Instagram, donde compartió una foto con un vaso de agua. “El pesimista ve medio vaso vacío, el optimista ve medio vaso lleno y el emprendedor va en búsqueda de más agua”.

¡Livia Brito mintió en sus disculpas! Afirma Ernesto Zepeda… | De Primera ManoEl fotógrafo #ErnestoZepeda desmiente haber empujado a la actriz #LiviaBrito y reacciona a la supuesta demanda que ahora ella emprenderá en su contra por daño moral. No te pierdas lo mejor del espectáculo de lunes a viernes De Primera Mano a las 3 p.m. con Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera y Michelle Rubalcava por Imagen Televisión. Visita también nuestra página http://www.imagentv.com O en las redes De Primera Mano Facebook: http://bit.ly/FacebookDePrimeraMano Twitter: http://bit.ly/TwitterDePrimeraMano O en nuestras redes de Imagen Televisión Facebook: http://bit.ly/2psCu3R Twitter: http://bit.ly/2pxLq4U Visita los canales de Gustavo Adolfo Infante : YouTube: http://bit.ly/GustavoAdolfoInfanteYT Facebook: http://bit.ly/GustavoAdolfoInfanteFB ¡Déjanos tus comentarios, da like, comparte y suscríbete! 2020-07-14T22:05:31Z

El publicitado incidente en el que Livia atacó al fotógrafo Ernesto Zepeda, quien la demandó, se dio mientras la joven tomaba el sol con su novio, Mariano Martínez, y al percatarse que estaba siendo captada en cámara, lo golpeó con ayuda de su galán y le quitaron su equipo.

El hecho causó más indignación, porque luego de que el comunicador hiciera la denuncia, la actriz lo negó y dijo haber estado en la Ciudad de México. Pero más tarde, tras la salida a la luz de varios videos del momento, salió a poner la cara en sus redes, pero eso no fue suficiente para que la siguieran criticando.

¿PODRÍA IR A PRISIÓN? ¿Livia Brito quiso desaparecer las pruebas de su crimen contra paparazzi?¡Se filtran pruebas que podrían hundir a la actriz #LiviaBrito! Se trata de conversaciones que tuvo con un político llamado #JuanDelRoal a quien pide apoyo p¡ara ayudarla a desaparecer las pruebas de su agresión a fotógrafo! No te pierdas lo mejor del espectáculo de lunes a viernes De Primera Mano a las 3 p.m. con Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera y Michelle Rubalcava por Imagen Televisión. Visita también nuestra página http://www.imagentv.com O en las redes De Primera Mano Facebook: http://bit.ly/FacebookDePrimeraMano Twitter: http://bit.ly/TwitterDePrimeraMano O en nuestras redes de Imagen Televisión Facebook: http://bit.ly/2psCu3R Twitter: http://bit.ly/2pxLq4U Visita los canales de Gustavo Adolfo Infante : YouTube: http://bit.ly/GustavoAdolfoInfanteYT Facebook: http://bit.ly/GustavoAdolfoInfanteFB ¡Déjanos tus comentarios, da like, comparte y suscríbete! 2020-08-13T23:07:55Z

“Al percatarme de que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido, le solicité que borrara las fotos que me había sacado. Al encontrarme con una negativa y el argumento de que por ser figura pública mi vida privada también lo era, se produjo una discusión, me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada hacia él. De ninguna manera estoy tratando de justificar mis acciones o dar excusas. Acepto mi responsabilidad ante esta acción”, comentó Livia en su momento en un video, pero testigos del hecho señalan que ella fue la agresora y que el paparazzi nunca la atacó.

Sigue a AhoraMismo en Instagram