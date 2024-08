Livia Brito revela lo que ha callado por 4 años en su lucha legal contra paparazzi

Livia Brito revela rompe el silencio después de cuatro años de su conflicto legal que mantiene con el paparazzi Ernesto Zepeda. “Quiero aclarar muchas cosas que durante cuatro años se han tergiversado por algunos medios de comunicación”, empezó diciendo Brito. “Dañando la salud emocional mía y de mi familia. Mi salud psicológica. Dañando mi imagen Manchando mi carrera y que durante estos cuatro años he tenido que callar por todos los procesos legales que he tenido que enfrentar y que aún hoy en día continúan”.

Livia Brito relató lo ocurrido en 2020, cuando estaba de vacaciones en Cancún, Quintana Roo, junto a su expareja. En su versión, explica cómo el paparazzi Ernesto Zepeda la acechaba y tomaba fotografías sin su consentimiento. “Me percaté de que el señor Ernesto Zepeda estaba escondido, tomándome fotografías sin mi consentimiento. Me acerqué a él y le pedí en varias ocasiones que borrara las fotos”, narró la actriz. Abajo puede ver el video

En estos cuatro años, Brito ha sido objeto de críticas y ataques que la han señalado como culpable en la disputa legal. En su reciente publicación, la actriz expresó su frustración ante la situación y solicitó que los medios den la misma atención a su versión. “Espero que los medios de comunicación difundan este mensaje, así como lo han hecho con las declaraciones del Señor Ernesto Zepeda”, escribió Livia en su cuenta de Instagram.

Criticas de sus seguidores

“No debiste golpear a sr….te defiendes de tu privacidad pero…..lo golpeaste”

“Hay ya deja de hacerte la víctima y mejor pagarle la cámara a ese hombre que tú y tu novio golpearon”

“Te sientes una diva y más con esa soberbia que te cargas ojalá te bajen los sumos no eres grande has tenido suerte todo lo que sube, baja no lo olvides”

Otro seguidor la defiende

El pasado 20 de agosto, en una audiencia celebrada en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, la justicia decidió no vincular a proceso a Brito por el presunto delito de falsedad en sus declaraciones, un fallo que refuerza la posición de la actriz en esta disputa que ha durado ya cuatro años.