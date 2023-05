MIRA la escena que Thalía dice que “La Sirenita” se inspiró en Marimar

Tras el estreno del live-action de La Sirenita, Thalía compartió uno de los momentos más icónicos de Marimar para mostrar similitudes con la nueva cinta de Disney. Thalía publicó la escena donde la protagonista se le abalanza sobre su adversaria, acusándola de querer arrebatarle su amor. En esta esta famosa escena se ve a una celosa Marimar agarrando de los pelos a un amiga de su marido con quien bailaba y la tira al piso donde la empieza a cachetear. Mientras que en la escena de La Sirenita, muestra una celosa Ariel que agarra de los pelos a una amiga de su amado y ambas caen al piso y continuan peleando. “Marimar y la Sirenita, mismo ADN”, publicó Thalía al lado del video.

Muchos internautas empezaron a comentar. Hasta famosos como Aislin Derbez, Camila Sodi y Carmen Villalobos comentaron con emojis muertos de risa. También es esposo de la cantante, Tommy Motola, escribió reaccionó escribiendo: “Jujitsu”. “Yo sabía que había visto esa escena antes, claro Marimar”, comentó un internauta. Otro agregó: “Es que esa Sirenita es latina también, no que no”.

La nueva cinta de La Sirenita es protagonizada por la cantante y actriz americana Halle Bailey. La cinta de Disney se estreno este fin de semana en Estados Unidos y a sido un éxito rotundo. Pero no ha tenido el mismo éxito en el resto del mundo.

En 1994 estrenó Marimar en la pantalla chica, este año regreso transmitirse por la cadena de Univision.

Thalía se encuentra también inspirada en La Sirenita que hasta desempolvo otro momento en su vida donde interpretó el famoso tema “Under the Sea” de The Little Mermaid, en español. Abajo puedes ver el momento donde Thalía interpreta el tema en español convertida en sirenita.

@thalia Amando ser la sirenita en esta actuacion en España🫶🏼💕🧜🏼‍♀️ thelittlemermaid thalia ♬ original sound – Thalia

¿Crees que La Sirenita se parece a Marimar?

Los internautas no solo captaron que había similitud en las escenas, sino que también las protagonistas tienen un vestido similar, por lo que muchos coinciden con la apreciación de Thalia.

Cabe mencionar que Marimar, es una de las novelas más exitosas y recordadas dentro de las producciones mexicanas que alcanzó el éxito no solo nacional sino internacionalmente.