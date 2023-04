Thalia presenta nuevo álbum THALIA’S MIXTAPE y la docu-serie EL SOUNDTRACK DE MI VIDA

Reconocida globalmente como la “reina del pop latino”, Thalia, lanza su esperado álbum “Thalia’s Mixtape” junto a Sony Music Latin y estrena la docu-serie “Thalia’s Mixtape: El Soundtrack De Mi Vida” junto a Paramount+. En este proyecto la artista se desempeña como creadora y productora ejecutiva de este concepto, que busca transportar a toda la familia en un viaje musical a través del tiempo. En esta travesía descubriremos los clásicos del rock en español, de las décadas de los 80 y 90, que no sólo marcaron una generación sino que marcaron la industria musical latina que conocemos hoy en día.

Producido por los ganadores del Latin GRAMMY® Aureo Baqueiro y Rafael Arcaute, “Thalia’s Mixtape” el álbum, cuenta con 11 canciones que rinden homenaje a la época de oro del rock en español, y cuenta con la colaboración de las leyendas musicales como: David Summers (Hombres G), Aterciopelados, y Rocco (La Maldita Vecindad). Esta producción adicionalmente es el puente perfecto para unir generaciones en una travesía musical que va de la mano de nuevos talentos como: Kenia Os, Bruses, León Leiden, y Ben Carrillo. El sencillo musical, “Devuélveme a mi chica” con David Summers y este álbum ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales de música.

“Este ha sido mi proyecto más personal” declaró Thalia, “Hace cuatro años nació en mi mente y en mi corazón la idea y el concepto del mixtape de mi vida. Este álbum y la docuserie recorren las canciones que influyeron en mi camino y forjaron mi destino. Comparto con mis ídolos de toda la vida, los artistas detrás de estas canciones legendarias que marcaron a generaciones enteras con su música. En este proyecto y como fan absoluta de estos grandes artistas, tengo el honor de interpretar estas joyas musicales con ellos. Es un regalo incomparable“.

Lista de Canciones de THALIA’S MIXTAPE

De los productores ejecutivos Tommy Mottola, Thalia Sodi, el cofundador de Ntertain Lex Borrero, junto a Bruce Gilmer y Amanda Culkowski de MTV Entertainment Studios, “Thalia’s Mixtape: El Soundtrack De Mi Vida”, es una docu-serie de tres episodios que combina entrevistas e interpretaciones modernas de los clásicos musicales y de una etapa de la historia de la música en español. Esta producción cuenta además con la participación especial de Charly Alberti (Soda Stereo).

“Este ha sido un trabajo de amor para Thalia“, dice el productor ejecutivo Tommy Mottola, “revivir la música y las canciones más populares de su adolescencia, cantar esos temas junto a los artistas originales y poder documentarlo visualmente es un sueño hecho realidad“.

Adicional al lanzamiento de este nuevo trabajo musical; la cantante, actriz y empresaria internacional, continuará sumando hitos a su carrera y será reconocida por la revista Billboard en la gala “Mujeres Latinas en la Música”, que busca rendir homenaje a las artistas, ejecutivas y creativas latinas que trabajan activamente por el cambio positivo, la inclusión y la paridad de género en la industria musical.

Avance de Thalia’s Mixtape: El Soundtrack de Mi Vida