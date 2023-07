Julián Gil revela porque no se despidió de ¡Siéntese quien pueda!: ¿Qué pasó?

Julián Gil se fue de ¡Siéntese quien pueda! sin decir nada. Solo se hizo el gran anunció que Chiquibaby era la nueva animadora del show de Univision y Julián nunca se despidió de su público. Hasta este fin de semana, el argentino uso sus redes sociales para dirigirse a sus seguidores y explicar las razones por las que no pudo despedirse.”Sé que les debía este mensaje, la verdad es que no sabía por dónde empezar y cuándo hacerlo. Estoy en México, ya en casita, ya mucho más tranquilo. Ya procesé mucha información y muchos sentimientos. Sé que les debía un mensaje sobre qué pasó y qué va a pasar con ¡Siéntese quién pueda!”. dice Julián en el video. “El viernes fue mi último, no, mi penúltimo show; porque nunca es el último. La verdad, ese día no estaba preparado para despedirme”.

El productor del show le pidió que se despida de su público, pero Julián no podía. Entre ojos llorosos, Julián cuenta que desde que se enteró que se iba a ir, dos semanas antes del show, ya sentía lo difícil que iba a ser para él despedirse. Incluso su último día tenía tantos sentimientos encontrados antes de que empezara el show que casi no pudo presentar el programa. Todo esto es por lo tanto que significa para él ¡Siéntese quien pueda!





“¡Siéntese quien pueda! fue un show que, desde el día uno, fue un parto. Para todos fue como un bebé porque lo fuimos hilvanando y cosiendo entre todos, la producción, el equipo técnico, los panelistas, todos son parte de él, entonces, para mí era muy difícil irme”, expresó Julián.

Pero su salida no es para siempre. Julián regresará cuando termine su proyecto en México, pero adelantó que por ahora estará en otra oportunidad profesional, una que todavía no puede revelar. “Todavía no puedo decir nada. Es un proyecto que vengo haciendo casting hace como dos años y pico. Es un proyecto también muy importante para mi carrera y sé que ustedes me van a apoyar muchísimo”, compartió Julián.

Julián Gil se fue a México para trabajar en nuevo proyecto

Se dice que Julián protagonizará el remake de “El Maleficio”, la historia que en 1983 hicieron Ernesto Alonso, Jacqueline Andere, y Carlos Bracho, entre otros. “La versión oficial, aunque aún no se anuncia, es que TelevisaUnivision lo requirió para una de sus novelas, que se comenzará a grabar en la brevedad en México. Extraoficialmente, te podemos confirmar que sí, esa es la razón, pero te daremos más detalles de los que aún, se supone, no se pueden revelar”, informó Las Top News. “Julián Gil se instalará una temporada en México, para ser uno de los protagonistas de su próxima y más ambiciosa novela que, además sería una de las remake más esperadas. El actor y empresario argentino sería el antagonista de la ficción que marcaría el regreso de dos íconos de dicha cadena”.

Se dice que en la novela se incorporará Fernando Colunga y Angélica Rivera.