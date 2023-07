Chiquibaby es la nueva presentadora de Univision ¿Quién se fue?

Chiquibaby anda con una sonrisa de oreja a oreja. Pues ya es oficialmente la nueva presentadora de Univision. A partir de este martes 11 de julio, Chiquibaby será la anfitriona de ¡Siéntese quien pueda!. “Estoy feliz de estar de regreso en la televisión”, dijo la presentadora a People en Español en mayo, tras reaparecer en Despierta América. “De verdad que disfruto mucho mi trabajo, siempre lo he disfrutado y el poder regresar a la televisión en sí y poder tener ese contacto con mi público me da una gran satisfacción y me siento muy bendecida por la invitación”.

Univision hizo el anuncio a través de sus redes. Haz espacio en tu maleta y no olvides el bloqueador que el sol está muy pero muy caliente 🔥🥵 ¡A Partir de este Martes, a la hora de siempre (1:00 pm por #univision) ven y celebra con nosotros el Verano… en Siéntese Quien Pueda! Ahh!! Y tenemos nueva anfitriona en este Maravilloso show…☀️ ¡Bienvenida @chiquibabyla!”.

El actor y presentadora Julián Gil fue uno de los primeros de felicitar a Chiquibaby. “Bienvenida Chiquibaby disfruta mucha”, escribió Gil. A lo que la ex presentadora de Telemundo le contestó algo que sorprendió a más de uno. “Te cuido el changarro amigos. éxitos!!”, escribi´ø Chiquibaby. Por lo que empezaron las preguntas sobre ¿dónde se va Julián Gil?. Resulta que Julián Gil se va de ¡Siéntese quien pueda!.

Ese tema lo vamos a contestar en otro articulo.

Al parecer todo está avanzando muy bien en la vida profesional de Chiquibaby. El mes pasado, Chiquibaby anunció su podcast que es escuchado en Uforia y Nueva Network, el cual se unió a TelevisaUnivision. “Estoy super contenta con este lanzamiento de El Chiquibaby Show a través de Uforia, que hora lo podrán escuchar donde quiera que estén en su iPod, computadora o celular”.