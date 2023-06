Chiquibaby anuncia proyecto con TelevisaUnivision

Después de siete meses de haber salido de Telemundo, Stephanie Himonidis, también conocida como Chiquibaby, anuncia proyecto nuevo con TelevisaUnivision.

Hace ya varias semanas Chiquibaby empezó hacer apariciones en Despierta América y¡Siéntese quien pueda!. También ha estado sustituyendo a Francisca Lachapel, mientras esta de vacaciones. Por lo que empezaron los rumores que la ex animadora de Hoy Día podría unirse formalmente a TelevisaUnivision.

No se equivocaron. Este martes se confirmó a través de un comunicado que El Chiquibaby Show será escuchado por Uforia y Nueva Network. “Estoy super contenta con este lanzamiento de El Chiquibaby Show a través de Uforia, que ahora lo podrán escuchar donde quiera que estén en su iPod, computadora o celular”, compartió Chiquibaby a través de sus redes. “Hoy hicimos oficialmente este lanzamiento de la unión de Nueva Network y TelevisaUnivision. Así que estamos muy contentos”.

Nueva Network, una empresa de medios de audio con extensiones digitales y oficinas en Nueva York, Atlanta y Los Ángeles, y Uforia, la división de audio de TelevisaUnivision que maneja las propiedades de música y audio de la empresa que abarcan radio, podcasts, aplicaciones de audio y experiencias en vivo, anuncian el lanzamiento del podcast diario Chiquibaby Show en Uforia Podcast Network.





Cabe señalar que Stephanie es una gran figura de la radio y TV, ganadora de seis premios Emmy por su trabajo destacado en televisión. Ella es una de las comunicadoras e influencers más reconocidas en el mercado hispano de Estados Unidos. Además es la presentadora y productora ejecutiva de su programa de radio sindicado “Chiquibaby Show” desde 2015, que actualmente se transmite de costa a costa en más de 100 ciudades de todo el país.

El Chiquibaby Show es un vibrante programa diario lleno de energía. En el cual tocará temas de la comunidad y del mundo, los momentos más Oh my God, se hablará de películas, deportes, compartirá consejos de belleza y los aspectos más destacados de su día en el segmento Inside Chiquibaby, donde compartirá sus anécdotas personales y problemas de la vida cotidiana que demuestran que no es diferente a las mujeres comunes y corrientes.

El Chiquibaby show estará disponibles de lunes a viernes a partir de las 6:00 a.m., hora del este, por medio de la app Uforia de TelevisaUnivision y en las principales plataformas de podcasts.