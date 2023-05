Chiquibaby está emocionada de estar en ¡Siéntese quien pueda!

Chiquibaby sigue coqueteando con la audiencia de Univision. Stephanie Himonidi, nombre de pila de la animadora mexicana, estuvo este mes de mayo animando el matutino de Despierta América, de Univision. Luego de ejercer como co presentadora del matutino, ahora se une al programa ¡Siéntese quien pueda!. “Hoy estamos de visita toda la semana en Siéntese quien pueda. Son todos muy cool… Es mi primera vez y estoy muy ilusionada”, dijo muy emocionada en sus redes sociales.

La presencia de Chiquibaby en ¡Siéntese quien pueda! es temporal. Pero a pesar de su corto tiempo, el público la ha recibido con mucho cariño. “Hermosa que gusto verte en las pantallas”, comentó un internauta. Otro agregó: “Te vez super bella me encanta verte en la tele, sigue así eres muy buena y lo saben los productores palante que tú puedes mi Chiquibaby preciosa”.

En ¡Siéntese quien pueda!, Chiquibaby ha demostrado que está en su habitad. Al adaptarse rapidámente al ritmo del show, los presentadores y no duda en dar su opinión en los diversos temas que presenta el programa conducido por Julián Gil.



Chiquibaby regresó a Despierta América después de varios años

El pasado mes de abril, Chiquibaby regresó al set de Despierta América, donde colaboró hace varios años atrás. “Me sentía nerviosa cuando venia en camino. Muy contenta. Muy feliz de verlos a ustedes en su estudio”, expresó Chiquibaby, quien fue corresponsal de Univisión hace más de siete años. “No conocía estos estudios. Está lindo”.

Chiquibaby compartió en el matutino que desde que salió de Telemundo decidió irse de viaje ya que trabajar en un matutino es “un trabajo muy tenso”. “Yo con la radio y la televisión no tenía mucho tiempo para viajar. Entonces cuando me dan esta oportunidad”, dice Chiquibaby, sobre al ser despedida de Telemundo en noviembre. “Entonces mi esposo me dijo que vamos hacer lo que no podemos hacer, y eso es viajar”.

Entonces Chiquibaby armó maletas y se fue de viaje con su esposo y su hija.



Chiquibaby reveló tras ser despedida, sin mencionar la cadena, no lo tomó como algo malo sino como una oportunidad. Una oportunidad para irse de viaje y pasar más tiempo con su hija Capri Blu de un año y medio. “Estoy viviendo esos momentos que quizás ya nunca mas voy a vivir”, compartió Chiquibaby en el matutino. “Lo estoy disfrutando pero igual mi trabajo es algo que quiero mucho y al público también”.

¿Será que volveremos a ver a Chiquibaby en la pantalla de Univision?