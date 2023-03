Chiquibaby sufre accidente durante vacaciones con Adamari López

Chiquibaby se fue de vacaciones con su ex compañera de Hoy Dia, Adamari López. La presentadora viajó a Vail, Colorado, acompañada de su esposo y su hija Capri Blu. Una vez en las montañas cubiertas de nieve, Chiquibaby se encontró con Adamari, con su hija, y la actriz Karla Monroig. Pero lo que comenzó como unas divertidas vacaciones sobre nieve, terminó en tremendo accidente. Chiquibaby documento el momento. Todo iba muy bien surfeando sobre la nieve hasta que se cayó y llegaron paramédicos a auxiliarla. “(Primer día de Ski 🎿) uchale que mal rollo, pues no me fracture, pero si me esguince 2 ligamentos, ahora pues a llevármela tranquila en mis vacaciones !!! Los expertos aseguran es una lesion muy común lamentablemente, anden con cuidado”. Abajo puedes ver el momento.

Pero el incidente no dejo que interrumpiera sus vacaciones. Las presentadoras siguen disfrutando de sus vacaciones en Colorado. “Comadre pa’lante que lo goza’o nadie te lo quita”, escribió Adamari López en las redes de Chiquibaby.



También sus ex compañeros le enviaron saludos y la buena vibra. “Wow amiguita. Que te recuperes pronto”, comentó Rashel Díaz. Quique Usales también reaccionó en sus redes sobre el incidente.

Chiquibaby ha tenido que pasarla más relajada junto a su hija. Mientras su esposo y amigos se van de paseo en snowmobile.

Seguidores piden que regrese Chiquibaby a Telemundo



No cabe duda que Adamari López y Chiquibaby mantienen una linda amistad. Una que se podia ver en pantalla cuando Chiquibaby formaba parte del programa matutino Hoy Día. “Que mal cambio hicieron en Telemundo de cambiar a Chiquibaby por las otras que entraron en el show, te extrañamos Chiquibaby ojalá puedas regresar”, comentó uno de sus seguidores. Otro agregó: “Como se la extraña a Chiquibaby en Hoy Día, ella y Adamaris si animaban bien el programa”.

Telemundo despidió a Chiquibaby en noviembre de 2022

Telemundo despidió a Chiquibaby en la ola de despidos que empezaron en la cadena el pasado mes de noviembre. “Aunque no fue sorpresivo para mí no deja de ser un momento doloroso de partir de una de las compañías que me dio mucho por 8 años”, comentó Chiquibaby a People en Español. “Yo no me quería ir, esa es una realidad, pero a veces son decisiones que toman las personas ajenas a mi poder y tengo que, más que entender por qué estoy fuera de Telemundo y del nuevo programa de la mañana, es aceptar, aceptar que mi ciclo terminó y que tengo que dejar que la vida me sorprenda con lo que tenga que venir”.

No muchos saben que Chiquibaby tiene su propio programa de radio “El Show de Chiquibaby”, donde ella es la productora ejecutiva. “Bendito Dios tengo trabajo”, dijo Chiquibaby, reportó People en Español. “Tenemos haciendo este show mucho tiempo y lo vamos a seguir haciendo y aún más y estamos intentando hacerlo en video para que también nos vean”.